“Stefano De Martino in aeroporto anche alla partenza di Belen”, nuovi dettagli della paparazzata Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati paparazzati insieme all’aeroporto. L’ex marito, padre di Santiago, è andato a prendere la showgirl al ritorno da una vacanza in Uruguay. E pare che l’avesse accompagnata anche alla partenza. Sarà ritorno di fiamma?

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme all’aeroporto (foto dal settimanale Oggi)

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati paparazzati insieme all'uscita dell'aeroporto. L'ex marito, padre del piccolo Santiago, è andato a prenderla al ritorno da una vacanza in Uruguay, trascorsa con l'amica Patrizia Griffini. Gli scatti sono stati diffusi da Whoopsee.it e dal settimanale Oggi, che aggiunge alcuni dettagli sull'avvistamento della ex coppia.

Stefano De Martino e Belen insieme anche all'andata, i dettagli

Ad aspettare Belen al ritorno dalla vacanza in Uruguay non c'era Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì, ma l'ex marito Stefano De Martino. Gli occhi attenti dei paparazzi li hanno avvistati mentre uscivano insieme dall'aeroporto. Lui spinge il carrello delle valigie e insieme si dirigono verso la macchina, cercando di confondersi tra la folla, scherzando e apparendo complici. Ed è sempre Stefano a guidare l'auto, con Belen seduta al suo fianco, forse in direzione del suo appartamento di Milano. Secondo Oggi, l'ex marito l'avrebbe accompagnata anche alla partenza.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez all’uscita dall’aeroporto (foto da Whoopsee.it)

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano nel 2019

Dopo la separazione avvenuta nel 2015, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino la scintilla si era già riaccesa nel 2019, quando erano stati paparazzati dal settimanale Oggi sempre in aeroporto. Non solo: i fotografi li avevano avvistati anche mano nella mano per le vie di Milano, entrambi con la fede al dito. Che anche questa volta ci sarà un ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme nel 2019 (foto dal settimanale Oggi)

Belen single dopo la rottura con Antonino Spinalbese

Quella con Patrizia Griffini è stata la prima vacanza da single di Belen Rodriguez. La storia con Antonino Spinalbese infatti è giunta al capolinea, dopo i rumors e le smentite degli ultimi tempi. La rottura è arrivata dopo un periodo turbolento, in cui Antonino era stato visto lasciare l'appartamento di Milano dove vivevano insieme, mentre lei apparentemente cercava di smentire qualsiasi presunta crisi: "Non ci siamo mai lasciati". Non molto tempo dopo, la showgirl argentina era stata avvistata con Michele Morrone in un noto locale di Milano, con cui pare abbia fatto pace dopo le frasi di cattivo gusto che lui le ha rivolto in passato. Ad oggi, però, sembra che al suo fianco non ci sia nessun uomo.