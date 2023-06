Silvia e Sabino del Trono Over di Uomini e Donne si sono lasciati, lei: “Attore da Oscar, mi ha usata” Silvia Zanin in una diretta Instagram ha annunciato la fine della storia con Sabino, nata a Uomini e Donne lo scorso aprile. “Avrebbe dovuto partecipare agli Oscar, lo avrebbe vinto. Sono stata usata, la redazione già sa tutto”.

A cura di Gaia Martino

Con una diretta Instagram, Silvia Zanin, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha annunciato la fine della storia con Sabino, il Cavaliere conosciuto nell'ultima edizione del programma. Lo scorso aprile i due personaggi del parterre hanno lasciato il dating show insieme, desiderosi di viversi la loro conoscenza lontani dalle telecamere. Qualcosa però sarebbe andato storto: "Attore da Oscar, mi ha usata", le parole in una diretta con la pagina "Fralof".

Le parole di Silvia Zanin

Silvia Zanin con una diretta su Instagram ha svelato ai fan del programma Uomini e Donne di aver messo un punto alla storia con Sabino nata circa due mesi fa. "Ho scelto lui perché sono una persona che vive di emozioni e sensazioni, non sempre però le sensazioni sono quelle giuste. Come diceva Costanzo, gli stupidi non cambiano. Perciò io do sempre una seconda possibilità alle persone. Lui ha saputo vendersi molto bene, se avesse partecipato a un Golden Globe, avrebbe vinto come miglior attore protagonista. Da Oscar. Avrebbe vinto l'Oscar. E io non l'ho capito perché, come tante, ci ho voluto credere", le parole prima di sottolineare la sua delusione. I due si sarebbero lasciati 10 giorni dopo l'uscita dal programma.

La storia è durata un mese, il periodo della trasmissione in pratica. Dieci giorni dopo che siamo usciti dalla trasmissione è finita. Ci sono rimasta male perché per me era un uomo con cui poteva nascere una storia, invece no. Sono stata usata, se proprio devo dirla tutta. Ho riflettuto su alcuni comportamenti. La redazione già sa, non voglio andare oltre.

Il rapporto con Maria de Filippi e Gianni Sperti a Uomini e Donne

"Il momento più bello della mia esperienza è stato l'abbraccio con Maria de Filippi. Lei ha compreso la mia vera essenza, pensavo l'avesse compresa anche Sabino": così Silvia Zanin ha commentato il suo rapporto con Maria de Filippi. Con Gianni Sperti le cose però sono andate diversamente: "La mia lite con lui è stata difficile, mi aveva attaccata dicendo che volevo sistemarmi, ero dispiaciuta. Sono una persona vera nel bene e nel male, ho sempre giocato a carte scoperte".