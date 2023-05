Rose Hanbury all’incoronazione di re Carlo, Kate Middleton lontana dalla presunta amante di William Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, ha partecipato all’incoronazione di re Carlo senza mai incrociare i principi del Galles William e Kate Middleton. È la prima volta che i tre si incrociano in un’occasione pubblica dal momento in cui sono scoppiati i pettegolezzi a proposito di una relazione clandestina.

A cura di Stefania Rocco

C’era anche Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, all’incoronazione di re Carlo. La donna che ha fatto mormorare gli appassionati di gossip di tutto il mondo ha rivisto per la prima volta pubblicamente i principi del Galles, William e Kate Middleton, dal momento in cui, nel 2019, sono scoppiate in tutto il mondo i pettegolezzi a proposito di una relazione extraconiugale tra la donna e il primogenito di lady Diana. Alta, bellissima e discreta, la marchesa è rimasta per tutto il tempo accanto al marito all’interno dell’abbazia di Westminster. Il figlio Oliver, esattamente come il piccolo George, è stato uno dei paggetti del re.

Chi è la marchesa di Cholmondeley, presunta rivale di Kate Middleton

Marchesa 39enne, Rose Hanbury è una ex modella che è stata per anni molto vicina a William e Kate. Diverse le occasioni pubbliche nelle quali i tre sono stati fotografati insieme, intenti a ridere o a chiacchierare. Dal 2019, però, questa vicinanza si è interrotta. Il 2019 è il momento in cui si sono diffuse in tutto il mondo voci relative a una presunta simpatia tra William e Rose, circostanza che – ovviamente – i diretti interessati non hanno mai commentato.

Rose Hanbury lontana da Kate Middleton

Durante l’incoronazione, a differenza di quanto accaduto in più occasioni in passato, Kate e Rose non si sono mai incrociate. La ex modella ha indossato un abito bianco e nero abbinato a un paio di scarpe con un fiocco sul retro. Scarpe che Meghan Markle ha indossato in più di un’occasione e che, secondo gli inglesi, avrebbero rappresentato il modo di Hanbury di fare un affronto a Kate. Anche l’abito ricordava quello indossato dalla Middleton il giorno prima, un modello bianco e nero, esattamente i colori scelti dalla marchesa poche ore dopo. La stampa britannica ha osservato Rose per tutta la durata della cerimonia fino a giungere a una conclusione: con William non ci sarebbe stato nemmeno uno scambio di sguardi.