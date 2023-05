Provoca Micol, Giaele e Oriana poi arretra e sparisce dai social, Nikita: “Pesanti certi shitstorm” Nikita Pelizon sparisce temporaneamente dai social dopo il botta e risposta con Giaele De Donà e Micol Incorvaia, ex compagne di reality al Grande Fratello Vip. “Certi shitstorm sono pesanti”, scrive sebbene fosse stata lei a provocare le ex colleghe.

A cura di Stefania Rocco

Risale a qualche ora fa la Instagram story nella quale Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip, aveva provocato le ex colleghe conosciute al Grande Fratello Vip Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Facendo riferimento alla collezione di giacche realizzata dalle “OMG” (il soprannome che le ragazze si erano date all’interno della Casa di Cinecittà), Nikita aveva lanciato alle tre una stoccata: “Le mie giacche sono artigianali e comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli, non hanno due cuori o due brillantini… scherzo, scherzo!”.

La replica di Micol e Giaele a Nikita Pelizon

A quel messaggio era inizialmente seguita la replica di Micol che, provocando lo screen di un messaggio ricevuto da Nikita in cui sembrava complimentarsi per la collezione, aveva scritto ironica: “Ma no, stava scherzando!”. Poco dopo, era stata Giaele a fare riferimento alla battuta della ex coinquilina. “C’è chi rosica e chi invece si dà da fare”. A quelle replica era seguita, come sempre accade in questi casi, la lite social tra i due diversi gruppi di fan che ha finito inevitabilmente per coinvolgere le dirette interessate. Decine sono i post finiti sui social a supporto dell’una o delle altre, post ai quali Pelizon ha reagito incomprensibilmente, considerando soprattutto che era stata proprio la sua story a innescare la lite.

Le lacrime di Nikita Pelizon

Pubblicando una foto delle sue lacrime, Nikita ha fatto sapere che avrebbe lasciato temporaneamente i social. “Angels, scusate”, ha scritto la vincitrice del Gf Vip, “ma oggi ho deciso di dedicarmi un po’ di tempo lontano dai social perché a volte gli shitstorm sono pesanti”. Shitstorm che, tuttavia, era stata lei stessa a innescare, provocando le ex coinquiline. L'antipatia cominciata nella Casa di Cinecittà, dunque, continua anche lontano dalle telecamere.