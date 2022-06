Margherita Tiesi de Il Paradiso delle Signore si è sposata, tra gli invitati l’attrice Giusy Buscemi Margherita Tiesi, l’attrice che ha interpretato Ines Rossetti nella fiction di successo Il Paradiso delle Signore, si è sposata con Francesco Silella. Tra gli invitati alla cerimonia, che si è svolta in Toscana nella giornata di sabato 11 giugno, anche la collega sul set Giusy Buscemi.

A cura di Elisabetta Murina

Il matrimonio di Margherita Tiesi

L'attrice è convolata a nozze con il fidanzato, anche lui attore, nella giornata di sabato 11 giugno. La cerimonia si è svolta nella chiesa Pieve di San Romolo a Gaville, in Toscana, terra d'origine di Margherita Tiesi. Una celebrazione romantica, nel cuore delle campagne toscana, che la sposa e qualche invitato hanno scelto di raccontare sui social. "Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo", ha scritto l'interprete di Ines Rossetti condividendo su Instagram la prima foto ufficiale mano nella mano con il marito.

La dedica dell'amica e collega Giusy Buscemi

Tra gli inviati al grande giorno dell'attrice, c'era anche Giusy Buscemi, che con lei ha condiviso il set nella seconda stagione de Il Paradiso delle signore, interpretando il personaggio di Teresa Iorio. Le due "Veneri" per l'atelier milanese, protagoniste della fiction, hanno poi abbandonato la produzione per dedicarsi ad altri progetti. Tuttavia, hanno conservato una bel rapporto di amicizia, anche al di fuori degli impegni di lavoro. "Viva gli sposi", ha scritto l'interprete di Teresa Iorio condividendo sul suo profilo Instagram una foto del matrimonio, al quale ha partecipato insieme al marito Jan Michelini.