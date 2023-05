Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli prima dell’addio dichiaravano: “Giorni intensi e pieni di emozioni” Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, poco prima di annunciare la rottura, hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. La coppia ha assicurato di vivere “giorni intensi e pieni di emozioni”. Dopo l’addio, Fumagalli ha svelato di avere visto il tronista solo per otto ore.

A cura di Daniela Seclì

Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli si sono lasciati una manciata di giorni dopo la scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne. Lui ha parlato di costanti incomprensioni, mentre lei sostiene di avere trascorso al massimo otto ore con Luca: "Da quando siamo usciti dal programma non ho avuto modo di passare del tempo con lui. Abbiamo passato insieme forse otto ore. Mi sono sentita sbagliata". Oggi è uscito in edicola il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine che contiene anche un'intervista rilasciata da Daffrè e Fumagalli. Ecco come parlavano della loro relazione, poco prima di dirsi addio.

L'intervista rilasciata poco prima della rottura

Nell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli hanno descritto i primi giorni trascorsi insieme come intensi e carichi di emozioni. L'ex tronista ha spiegato: "Quando esci dal programma è molto strano perché ti ritrovi a vivere la persona al cento per cento". E Alessandra ha aggiunto: "Questi primi giorni sono stati molto intensi, pieni di emozioni. Stiamo iniziando e imparando a conoscerci meglio… la cosa mi intriga molto". E quando è stato chiesto loro come siano state le prime ventiquattro ore insieme, hanno raccontato: "Sono state un turbine di emozioni. Abbiamo passato la prima sera insieme, poi siamo rientrati entrambi a Milano e abbiamo continuato a sentirci". A giudicare da quanto dichiarato dopo la rottura, invece, sembra che il tempo che la coppia ha trascorso insieme sia stato estremamente limitato e non così "intenso e pieno di emozioni", ma ricco di "incomprensioni" e critiche reciproche.

Nessuna presentazione in famiglia o progetti all'orizzonte

Nel corso dell'intervista, Alessandra Fumagalli ha anche dichiarato di stare impostando la relazione con Luca sulla fiducia. Mentre Daffrè ha spiegato perché la sua scelta è ricaduta proprio su Alessandra: "Ho deciso di iniziare questo programma prefissandomi l'obiettivo di non soffermarmi solo sull'estetica. Con Alessandra è scattato qualcosa in maniera naturale, genuina, cosa che con altre ragazze non è accaduto". Quando si è trattato di parlare dei progetti di coppia, però, entrambi si sono espressi con molta prudenza. Luca Daffrè ha frenato:

Cosa mi aspetto da questa storia? Non mi piace pensare troppo in là, voglio vivere il presente, ci stiamo conoscendo. Non abbiamo conosciuto le famiglie, come abbiamo già detto ci prenderemo un po' di tempo per conoscerci meglio, poi chissà…

E Alessandra Fumagalli gli ha fatto eco, chiarendo di non avere ancora pianificato un'estate insieme e concludendo: "Convivenza? Abbiamo la fortuna di vivere nella stessa città, al contrario di altre coppie che essendo molto lontane sono state quasi costrette a trovare un punto di incontro per vedersi più a lungo. Per adesso non è in programma andare a vivere insieme".