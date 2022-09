Le prime Instagram stories di Ilary Blasi dopo le accuse di Francesco Totti Si appresta a vivere una normale domenica in famiglia Ilary Blasi dopo le pesanti accuse lanciate da Francesco Totti nella sua prima intervista dopo la separazione.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi si appresta a vivere una normale domenica in famiglia con la nonna e i suoi affetti più cari, lontano dalla eco mediatica generata dalle pesanti dichiarazioni rilasciata da Francesco Totti nella sua prima intervista post annuncio della separazione. È quanto emerge dalle Instagram stories pubblicate dalla conduttrice a poche ore dalla bomba lanciata dal suo ex marito a proposito dei presunti tradimenti – ha usato il plurale – dei quali sarebbe stato vittima. Ilary non ha raccolto e, tornata su Instagram, è apparsa ancora una volta serena.

Domenica con la nonna per Ilary Blasi

Nelle prime storie pubblicate dopo l’intervista di Totti compare la nonna di Ilary, inquadrata mentre prepara l’impasto per le fettuccine. Nella storia successiva, Ilary osserva in camera serena mentre mangia della pasta cruda. Sono storie che dicono molto della reazione che la conduttrice avrebbe avuto dopo l’uscita dell’intervista dell’ex marito. Una calma assoluta che evidenzia la volontà di continuare a comparire in pubblico in attesa che sia il tribunale a fare chiarezza, stabilisca eventuali colpe e proceda verso la separazione anche legale.

Le accuse di Francesco Totti

Nella sua prima intervista dopo la separazione, Francesco Totti è stato durissimo nei confronti della ex moglie. in un passaggio, in particolare, l’ha accusata di avere frequentato “molto da vicino” diversi uomini. Ha anche raccontato che, insieme al padre, Ilary avrebbe svuotato le cassette di sicurezza di famiglia, portando via diversi orologi preziosi appartenenti alla collezione dell’ex marito. In un altro passaggio, ha sostanzialmente lasciato intendere che la moglie lo avesse lasciato solo nel periodo seguito alla morte del padre, uno dei più difficili della sua vita. Vera la storia con Noemi Bocchi ma, ha assicurato, sarebbe stata Ilary la prima a tradire. Attraverso il suo legale, la presentatrice ha fatto sapere che resterà in silenzio per tutelare i suoi figli. Poi la precisazione: “Ma ha scoperto cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.