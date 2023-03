Kyshan Wilson, Kubra di Mare Fuori, è fidanzata: le foto e le parole d’amore per Luigi Orefice Kyshan Wilson, l’attrice che interpreta Kubra nella serie tv Mare Fuori, è fidanzata con Luigi Orefice. Su Instagram sono poche le foto di coppia ma numerosi sono i commenti e le parole d’amore: “Ti amo”, la dichiarazione di lei.

Kyshan Wilson è l'attrice di Mare Fuori che interpreta il personaggio di Kubra, la giovane di origini nigeriane che finisce nel carcere minorile di Napoli dopo aver sparato alla madre. Nella serie televisiva prova ad aprire il suo cuore e si innamora di Pino (interpretato da Artem Tkachuk) con il quale intraprende una relazione amorosa fatta di alti e bassi. Nella vita reale l'attrice è fidanzata con un giovane napoletano, si chiama Luigi Orefice e su Instagram si descrivono come "Lupin e Fujiko", la celebre coppia dei cartoni animati.

kyshan Wilson e Luigi Orefice

Chi è il fidanzato di Kyshan Wilson

Non si hanno molte informazioni sul ragazzo che su Instagram ha reso ufficiale lo scorso ottobre la relazione con Kyshan Wilson. "Lupin and Fujiko" ha scritto a corredo di due immagini che li ritraggono in gran tiro mentre sorridono e poi si baciano. Lei lo ha portato con sé ad una cena reunion del cast di Mare Fuori: tra le immagini condivise anche un video mentre salgono le scale del Palazzo Reale di Napoli insieme.

Luigi Orefice è il nome del fidanzato di Kyshan Wilson, sul suo profilo social si descrive come un calciatore e in numerosi post sono presenti commenti e like della fidanzata attrice. Sarebbe napoletano viste le stories in evidenza nelle quali si mostra spesso nei locali della città. Pochi giorni fa proprio lei è stata a Milano per la Fashion Week, tra i commenti di una foto di sé con indosso una giacca viola, Luigi Orefice ha commentato: "Il viola ti dona amore mio, ti amo", "Ok boomer, ti amo", la replica di Kyshan Wilson.

La carriera di Kyshan Wilson

L'attrice che veste i panni di Kubra in Mare Fuori è originaria di Londra. Sul suo profilo Instagram si descrive come una "londinese a Napoli". È nata il 7 ottobre 2003, e sin da bambina ha scoperto la sua passione per l'arte e per il cinema. La prima esperienza televisiva risale al 2021 con la seconda stagione di Mare Fuori, a cui poi è seguita la terza. Kyshan Wilson ha recitato anche in Sotto la luna di Amalfi e Viola come il mare, serie tv nella quale interpreta Farah.