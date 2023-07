Juliana Moreira ottiene la cittadinanza italiana, il video della firma in Comune a Milano Juliana Moreira ha ottenuto la cittadinanza italiana. La modella e showgirl, sposata con Edoardo Stoppa, è arrivata in Italia dal Brasile 18 anni fa. Sui social il video della firma in Comune, durante la quale si è quasi commossa: “Da oggi anche metà italiana, senza dimenticare le mie origini brasiliane”.

A cura di Elisabetta Murina

Juliana Moreira è diventata cittadina italiana. Dopo 18 anni dal suo arrivo in Italia, la modella e conduttrice brasiliana, sposata con Edoardo Stoppa, ha ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana. Il momento è stato ripreso e condiviso sui social.

Juliana Moreira cittadina italiana, il video del momento

È stata la stessa Moreira a condividere, sul suo profilo Instagram, il video del momento in cui al Comune di Milano ha firmato la cittadinanza italiana. Di origini brasiliane, nello specifico di San Paolo, la modella è arrivata in Italia 18 anni fa. Dal 2007 è sposata con Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia, e con lui è diventata madre di due figli, Sophie e Sol Gabriel.

"E da oggi anche metà Italiana senza dimenticare le miei origine brasiliane", si legge nelle prime righe del post pubblicato sui suoi social. Poi continua esprimendo la gioia di aver raggiunto questo importante traguardo, sperando che in futuro ci siano meno pregiudizi: "Quando dicono extracomunitari in modo dispregiativo io ricordo sempre questa cosa, che nel periodo della guerra per fortuna di tantissimi hanno trovato il Brasile e che per me tutto il mondo è paese dovremmo rispettarci di più ed essere meno pregiudizio con il prossimo… Grazie Italia per avermi accolta".

La famiglia in Italia di Juliana Moreira

Juliana Moreira è arrivata in Italia circa 18 anni fa, per seguire il fidanzato di allora. Fin dall'inizio, ha debuttato in tv come modella, venendo scelta da Antonio Ricci per il programma Cultura Moderna, in onda su Canale 5. Poi diventa conduttrice di Paperissima e anche volto di Matricole e Meteore su Italia 1, per arrivare anche a Si può fare! di Carlo Conti, trasmesso su Rai1. Quanto alla sua vita sentimentale, dal 2007 è legata a Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la notizia, che ha sposato con rito civile nel 2017. Insieme sono diventati genitori di due bambini, Lua Sophie e Sol Gabriel, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2016.