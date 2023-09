“Jenna Ortega e Johnny Depp stanno insieme”, l’attrice risponde al gossip del momento Il re del gossip social, l’anonimo Deux Moi, lancia la bomba: la relazione tra l’attrice di “Wedsneday” e il super divo di Pirati dei Caraibi. Entrambi hanno smentito, ma una smentita è una notizia data due volte.

C'è un gossip che impazza ad Hollywood. Il pettegolezzo di rientro dalle ferie mette insieme due personalità che hanno in comune il fatto di aver lavorato con Tim Burton: parliamo di Jenna Ortega e Johnny Depp. Secondo il profilo social Deux Moi, il corrispettivo del nostrano Whoopsee, ha riportarto che la giovane star di "Wedsneday", che ha 20 anni, e il divo 60enne avrebbero una relazione amorosa. Le voci hanno preso una consistenza tale che Jenna Ortega si è vista costretta ad affrontarle, defininendole "ridicole" in una storia su Instagram.

La smentita di Jenna Ortega

Attraverso una storia su Instagram, che ora è scaduta e quindi non più disponibile per la visualizzazione, Jenna Ortega ha scritto a proposito del gossip rilanciato da Deux Moi: "Questa storia è così assurdo che non riesco nemmeno a ridere". La stellina del cinema, recentemente impiegata anche nel nuovo capitolo di "Scream", ha poi respinto al mittente le voci di un presunto incontro tra lei e Johnny Depp. I due non si sono mai incontrati, nemmeno in ambito professionale.

Non ho mai conosciuto o lavorato con Johnny Depp nella mia vita. Vi prego di smettere di diffondere menzogne e lasciarci in pace.

Anche Johnny Depp smentisce

Anche i rappresentanti di Johnny Depp hanno smentito parlando con il magazine NME. Queste le affermazioni dei portavoce: "Il signor Depp non ha alcuna relazione personale o professionale con la signorina Ortega in alcun modo". Ma allora l'account che fa tremare i vip "Deux Moi" dice forse fesserie? Nel corso di un'intervista a Vanity Fair nel 2021, la persona anonima che si cela dietro l'account, seguito da 2 milioni di follower, ha affermato che la piattaforma si limita a "condividere storie". Vere o false, poco importa. Ma nel mondo del giornalismo, si sa, una smentita è una notizia data due volte.