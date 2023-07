Ilary Blasi non pensa di restituire i Rolex a Totti, anzi denuncia la sparizione di altri beni Quello degli orologi “rubati” dall’ex moglie di Totti si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico, che non sembra trovare fine. La conduttrice non solo non avrebbe restituito i beni come disposto dal giudice, ma avrebbe persino fatto ricorso contro la sua decisione.

A cura di Giulia Turco

Il tribunale di Roma ha disposto l’affido condiviso dei preziosi Rolex oggetto, ormai da mesi, di un contenzioso tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Quello degli orologi “rubati” dall’ex moglie di Totti si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico, che non sembra tuttavia trovare fine. La conduttrice infatti non solo non avrebbe restituito i beni come disposto dal giudice, ma avrebbe persino fatto ricorso contro la sua decisione. Fino a che punto si arriverà?

Ilary Blasi è ancora in possesso degli orologi

Ilary Blasi avrebbe dovuto riportare gli orologi “in un luogo accessibile ad entrambi i coniugi”, dal momento che il giudice Francesco Frettino lo scorso 1 giugno aveva disposto un affido condiviso, in attesa di stabilire la proprietà degli beni. Nel corso dell’udienza di mercoledì 12 luglio, tramite il suo legale, Ilary Blasi avrebbe fatto sapere di avere un numero di orologi decisamente inferiore rispetto a quanto dichiarato dall'ex marito e di non sapere assolutamente nulla degli altri. Secondo fonti vicine a Totti, i Rolex scomparsi sarebbero almeno 8, se non 10, mentre l’ex moglie sostiene di averne massimo 4. Non solo dice che si tratterebbe di regali che le sono stati fatti, ma ora denuncia anche la sparizione di altri gioielli e di borse di cui in un primo momento non si sarebbe accorta.

La cassetta di sicurezza non esisterebbe più

L’avvocato della conduttrice Alessandro Simeone sostiene che “il procedimento ha ad oggetto 4 orologi, non 6, non 8, neppure un’intera collezione”, specificando che comunque “il Tribunale di Roma, accogliendo una delle richieste della signora Blasi, ha disposto che gli orologi non siano restituiti al marito, ma che restino nel compossesso di entrambi i coniugi”. Il problema è che, secondo i suoi legali, la cassetta di sicurezza cointestata in cui venivano custodire “oggi non esiste più”. Insomma, la vicenda non accenna a capitolare e, mentre i legali di entrambi le parti cercano il modo di venire fuori dall'intricata diatriba legale, Totti e Ilary si godono (separatamente, sia chiaro) l'estate all'estero. Lei in Brasile con il suo Bastian e lui in America, con l'amore di Noemi e dei suoi figli.