Il nuovo fidanzato di Madonna è Josh Popper, istruttore di boxe che ha 35 anni di meno Il nuovo fidanzato di Madonna si chiama Josh Popper ed è un insegnante di nome di appena 29 anni, 35 meno della popstar. Le foto dei due vicini sono state condivide sui social, poi Madonna ha cancellato gli scatti.

A cura di Stefania Rocco

Madonna si è innamorata di nuovo. Al suo fianco da qualche tempo compare Josh Popper, insegnate di boxe di appena 29 anni, 35 meno della popstar 66enne. Secondo il Daily Mail, Popper avrebbe fatto breccia nel cuore della cantante. La scintilla sarebbe scoccata all’interno della palestra di New York nella quale lui lavora. Si tratta della Bredwinners, palestra alla quale è iscritto il figlio di Madonna, cui Popper fa da allenatore.

Chi è Josh Popper

Josh Popper, allenatore di boxe di 29 anni non è solo attivo nel mondo dello sport. Qualche tempo fa ha partecipato al reality show Summer House attraverso il quale ha tentato di ritagliarsi uno spazio in televisione. Un curioso dettaglio è quello che hanno notato i fan della popstar proprio mentre in rete si diffondevano le prime foto della cantante con Popper. Era stata proprio Madonna a condividere tra le sue Instagram story due foto relative all’incontro con l’insegnante boxe. Nella prima, scattata dietro un sacco da boxe, aveva scritto: “La maggior parte delle donne viene demolita…”. Nella seconda, che completa la didascalia inserita nella prima, Madonna compariva proprio al fianco di Josh: “…In una cultura guidata dagli uomini”. Quelle Instagram stories sono state cancellata poco dopo essere state pubblicate. Nessuno dei due ha ancora commentato le indiscrezioni a proposito del loro rapporto.

La Instagram stories di Madonna poi cancellate

La passione di Madonna per i compagni più giovani

Josh non è il primo compagno più giovane mai comparso al fianco dii Madonna. Prima della relazione – non ancora confermata – con Popper, la popstar era stata legata per cinque mesi al modello 23enne Andrew Darnell. La relazione tra i due non si sarebbe mai ufficialmente conclusa, tanto che sui social sono rimaste diverse tracce di questo legame. Prima ancora era stata legata per circa 4 anni al ballerino 28enne Ahlamalik Williams.