Il messaggio d’amore di Marta Fascina per Silvio Berlusconi: “Mi manchi amore mio, Dio se mi manchi” Marta Fascina ha pubblicato sul suo stato Whatsapp un messaggio rivolto all’ex compagno Silvio Berlusconi. La giovane parlamentare lo ricorda con parole struggenti, sottolineando quanto senta la sua mancanza.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo più di un mese dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, la compagna Marta Fascina riappare da una coltre di silenzio con un messaggio pubblicato sul suo stato di Whatsapp. La parlamentare si lascia andare ad un ricordo amoroso dell'ex leader politico, di cui sente fortemente la mancanza.

La dedica di Marta Fascina

La prima volta che i due sono apparsi insieme risale al 2020 e da quel momento non si sono più separati, tanto che hanno celebrato anche una festa per incoronare il loro sogno d'amore, con la 33enne Fascina vestita da sposa. La parlamentare di Forza Italia è stata in questi anni sempre accanto all'ex premier, supportandolo nei suoi progetti, e stando al suo fianco nei 45 giorni di ricovero che hanno preceduto la sua dipartita. Ed è quindi a settimane dal vuoto che ha lasciato la sua scomparsa che sente di volergli dedicare un messaggio, che ha condiviso sul suo stato di Whatsapp in modo che anche i suoi contatti potessero vederlo. A renderlo noto, però, sui social è stata un utente di TikTok (Francescafranci57), che ha riportato le parole della dedica:

Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!

Le parole di Marta Fascina su Silvio Berlusconi

Un messaggio struggente che lascia trapelare il dolore di una perdita così grande e che ha segnato la vita di Marta Fascina. Ai microfoni del Messaggero, l'ultima compagna del leader di Forza Italia aveva dichiarato: "Sarà una mancanza quotidiana per me, aveva una forza inesauribile" poi aveva aggiunto: "Mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita, terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel cuore". Una mancanza che, quindi, ora come ora, si fa sentire sempre più forte ed è difficile da stemperare, solo il tempo riuscirà a lenire questo dolore.