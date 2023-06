Il matrimonio di Decibel Bellini e Valentina Guida: testimoni di nozze Jorginho e Koulibaly Lo speaker ufficiale del Napoli ha sposato Valentina Guida. Testimoni di nozze, i suoi migliori amici ed ex azzurri Jorginho e Kalidou Koulibaly. Ospiti vip: Clementino, Andrea Sannino e Cristiana Dall’Anna.

Daniele “Decibel” Bellini e Valentina Guida si sono sposati nella giornata di ieri a Sorrento. È stata una grande festa tenutasi nella cittadina della Costiera Sorrentina con tantissimi vip, a partire proprio dai testimoni di nozze dello speaker ufficiale del Calcio Napoli: Jorginho e Kalidou Koulibaly, due ex giocatori della squadra azzurra che sono ad oggi i migliori amici dello speaker e dj.

Il discorso al matrimonio: "La mia destinazione sei tu"

In un videoclip pubblicato sulla pagina Instagram Pennino_pro, fotografi ufficiali del matrimonio, oltre a vedere un collage di immagini dell'emozionante giorno di Daniele "Decibel" Bellini, c'è uno spazio in cui si vede una parte della promessa di matrimonio letta da lui per lei: "Non esiste vento favorevole se non sai dove andare e finalmente nella vita sapevo dove andare, la mia destinazione sei tu". Poi la commozione di Decibel Bellini come dei suoi testimoni di nozze, i calciatori Jorginho e Kalidou Koulibaly, in completo ocra e cravatta rossa.

Gli ospiti vip presenti al matrimonio

C'erano tantissimi ospiti vip presenti al matrimonio di Daniele "Decibel" Bellini e Valentina Guida. Tra questi, gli amici di sempre come Peppe Iodice ma anche altri rappresentanti della Società Sportiva Calcio Napoli, attuali come Juan Jesus e Gianluca Gaetano, oppure ex come Faouzi Ghoulam, rimasto attaccato alla piazza come a "Decibel". Presente anche lo storico team manager azzurro Peppe Santoro. C'erano anche l'ex manager di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, i cantanti Andrea Sannino e Clementino, i Mersi14, la cantante Veronica Simioli, presenti anche Gianluigi Lembo, erede del grande Guido e proprietario dell'Anema e Core e c'era anche l'attrice Cristiana Dall'Anna, recentemente vista in Mixed by Erry, la commedia di Sydney Sibilia.