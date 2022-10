Francesco Totti e Noemi Bocchi a cena insieme: la prima foto della coppia È Diva e Donna a pubblicare la prima foto che ritrae Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme. Lo scatto immortala la coppia durante i festeggiamenti del compleanno dell’ex calciatore.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Totti e Noemi Bocchi a cena insieme. La prima foto di coppia è stata pubblicata da Diva e Donna e risale al 27 settembre, quando il Pupone ha festeggiato il suo compleanno in compagnia della nuova fidanzata, dei figli Cristian e Chanel e degli amici più cari. La foto, che inizialmente era rimasta privata, oggi spunta sul settimanale e rappresenta l'ennesimo tassello che ufficializza questa relazione.

La prima foto di coppia di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Nella prima foto di coppia, Francesco Totti è immortalato accanto alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi, la quale appare radiosa. Anche l'ex calciatore ha un volto disteso. Lo scorso mese ha ufficializzato la loro relazione ammettendola in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera e in quell'occasione ha spiegato che Noemi l'ha salvato dalla depressione:

Sono girate voci in passato (di presunti tradimenti, ndr). Su Ilary e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi.

Totti con Noemi Bocchi nel ristorante in cui chiese a Ilary Blasi di sposarlo

Il ristorante prescelto da Francesco Totti per festeggiare il suo compleanno si trova a Santa Severa. La scelta non è stata casuale. Il Pupone, infatti, è un cliente abituale di quella struttura, che per anni ha frequentato insieme alla ex moglie Ilary Blasi. Secondo quanto riporta Today, quello sarebbe addirittura il luogo in cui Francesco Totti chiese alla showgirl e madre dei suoi tre figli di sposarlo. Ma oggi il quarantaseienne sembra ormai pronto a scrivere nuovi ricordi: "All'inizio frequentavo Noemi come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo”.