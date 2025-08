Ema Stokholma indignata per la sporcizia a Roma: “I turisti venuti per il Giubileo dei Giovani hanno sm**dato la città”

Ema Stokholma si sfoga su Instagram per la sporcizia accumulatasi a Roma in questi giorni. I turisti del Giubileo dei Giovani riempiono le strade senza preoccuparsi di non gettare i rifiuti: “Complimenti, hanno sm**dato una città” dice la conduttrice.

Una città come Roma, per la sua grandezza e per il continuo andirivieni di turisti e non solo, è difficile che non abbia problemi di gestione, soprattutto in relazione alla tenuta stessa della città, alla pulizia, per la quale è difficile mantenere certi standard. Ed è proprio su questo punto che Ema Stokholma si sofferma, condividendo una considerazione sui social relativa allo stato della Città, più sporca del solito.

Lo sfogo di Ema Stokholma sul comportamento dei turisti

Con alcune storie pubblicate su Instagram, la conduttrice e voce di Rai Radio2, ha voluto mettere in luce un problema che in questi giorni in cui la Capitale è invasa non solo dai turisti, ma anche da coloro che si sono recati in città per il Giubileo dei Giovani, ha reso le strade invivibili e infatti scrive: "Un grande applauso e molti complimenti ai turisti venuti a Roma per il giubileo dei giovani che hanno sm**dato la città peggio di quanto lo facciamo già noi romani". Nel video pubblicato subito dopo, la conduttrice porta a spasso il suo cane nel quartiere Prati, dove vive da tre anni, e inquadra i rifiuti lasciati ai piedi delle vetrine o lungo il marciapiede e piuttosto sarcastica scrive: "Perché nessuno dovrebbe buttare la propria spazzatura nei bidoni! Dovrebbe essere un diritto di tutti lasciare così la roba consumata".

Il problema dei rifiuti a Roma

La zona in cui abita la conduttrice, d'altra parte, rappresenta il cuore delle attività che interessano il Giubileo dei Giovani, legato ovviamente alla Chiesa e al Vaticano. Non è una novità che a Roma, soprattutto negli ultimi anni, ci siano stati problemi con lo smaltimento dei rifiuti. Risale allo scorso aprile, infatti, un patto siglato tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, affinché l'Ama e l'Asìa, le società che si occupano della raccolta dei rifiuti cittadini lavorino insieme e alacremente per poter ovviare a un problema che attanaglia ormai da diverso tempo le due amministrazioni.