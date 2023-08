“Crisi tra Federica Panicucci e Marco Bacini”, la conduttrice e il compagno rompono il silenzio Federica Panicucci e Marco Bacini smentiscono la crisi. La conduttrice di Mattino5 ha posato su Instagram insieme al compagno per allontanare le voci secondo le quali, dopo il matrimonio rimandato, sarebbero in procinto di dirsi addio.

A cura di Stefania Rocco

Federica Panicucci e Marco Bacini smentiscono le indiscrezioni secondo le quali sarebbero in crisi. La conduttrice di Mattino5 e il compagno era stati oggetto di un’indiscrezione pubblicata da Dagospia relativa a un possibile allontanamento tra i due. Notizie dalla quale entrambi prendono le distanze, commentando con divertita ironia una rottura che considerano inesistente.

L’indiscrezione sulla crisi tra Federica Panicucci e Marco Bacini

L’indiscrezione pubblicata da Dagospia risale a qualche giorno fa e fa riferimento al matrimonio annunciato in più occasioni dalla coppia ma mai celebrato, almeno fino a oggi. A rincarare la dose sarebbe stata una collega di Panicucci che si sarebbe lasciata sfuggire un pettegolezzo a proposito del presunto allontanamento dei due. “Il mistero del matrimonio scomparso”, si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino, “Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini dovevano sposarsi prima dell’arrivo della pandemia, ma tutto fu rimandato a data da destinarsi. Dopo il lockdown, i due annunciarono che sarebbero convolati a nozze prima nel 2022 poi nel giugno 2023. Ma al momento del matrimonio non si sa più nulla. Una collega della conduttrice ha ventilato una crisi tra i due”.

La smentita di Federica Panicucci e Marco Bacini

Per smentite i rumors che li vorrebbero separati, Federica Panicucci e Marco Bacini hanno pubblicato una foto di coppia su Instagram. “Forever in love”, ha scritto la conduttrice mostrandosi sorridente e abbracciata al compagno. E proprio Bacini non si è lasciato sfuggire l’occasione di commentare i pettegolezzi che li vorrebbero separati. “Aria di crisi?”, ha chiesto l’imprenditore. E la compagna ha risposto con un cuore e l’emoticon di una risata. Immagini che allontanano le voci a proposito di una loro rottura imminente.