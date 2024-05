Chiara Ferragni in lacrime su TikTok per un trend sugli amori finiti: “Sono ridotta così” Chiara Ferragni piange a reti unificate. L’imprenditrice, che ormai sembra sempre più concentrata su Tik Tok, commenta un trend sugli amori finiti e una canzone di Coez mostrandosi in lacrime. Condivisione di sofferenza e la ricerca della solidarietà dei follower, questa la sua arma per uscire dalla crisi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1.466 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni sta cambiando social. Lei che è il simbolo assoluto di Instagram in Italia, da giorni sembra variare con maggiore frequenza la pubblicazione su TikTok, dove cerca un'interazione maggiore con i suoi follower pubblicando contenuti che determinano chiaramente una differente presenza sui due social.

Il tend di TikTok con la canzone di Coez

A proposito dell'importanza di ricostruire un rapporto con la sua fanbase dopo gli ultimi mesi difficili, nelle ultime ore ha pubblicato un video in cui si mostra in lacrime, un'immagine che ha un suo peso se si considerano le vicende di attualità. Sfruttando il trend di Tik Tok in cui sono raccolti video e foto di coppiette innamorate, sulle note di "Le Parole Più Grandi" di Coez Ferragni sottolinea la commozione legata a queste storie. "Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend", emozione che è facile ricondurre alla sua condizione di fragilità emotiva in questo momento. La canzone di Coez, d'altronde, racconta di un amore finito e la conseguente difficoltà di andare avanti, rifarsi una vita cercando di restare indifferenti a tutto quello che, in qualche modo, ci riporta col pensiero a quella persona lasciata.

La sofferenza in amore e la solidarietà, Chiara Ferragni riparte da qui

Un momento difficile che potrebbe, tuttavia, rivelarsi funzionale a ripartire. Se è vero che la crisi ha già dentro di sé il senso del cambiamento, un pezzo della ricostruzione del consenso di Chiara Ferragni passi dalla solidarietà della sua fanbase per quello che le sta accadendo sul fronte sentimentale. Ogni gesto di Ferragni sui social passa sotto la lente d'ingrandimento dell'analisi strategica e, in un certo senso, le immagini di Fedez avvistato mano nella mano a Monte-Carlo con un'altra donna si stanno rivelando per lei uno strumento da sfruttare per mettere al centro del racconto se stessa e la necessità di riprendersi dalla delusione sentimentale.

Leggi anche Chiara Ferragni e la foto con il busto di Napoleone I, perché è una frecciatina a Fedez

Nei giorni scorsi Ferragni, pur non esprimendosi direttamente sulla notizia di gossip degli ultimi giorni riguardante l'ex marito, si era lanciata in diversi messaggi subliminali sui social, approvando i commenti di alcune fan con diverse reaction che si inseriscono nel solco della ripartenza. "Era ora", le scriveva qualcuno rispetto alla possibilità di ricominciare, così come chi ha fatto ironia sull'altezza di Fedez sottolineando che finalmente lei sarebbe potuta tornare a indossare i tacchi senza sensi di colpa. Insomma, il pubblico si compatta in questa empatia che è terreno perfetto per il ritorno a una condizione di normalità.