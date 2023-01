Belen blocca la strada parcheggiando sui binari del tram, diceva: “Nella vita ne ho fatte di ogni” Un animo ribelle per la showgirl argentina, che in pieno centro a Milano ha bloccato il traffico impedendo il passaggio del tram. Eppure appare appare piuttosto tranquilla e, tornata in prossimità della sua auto, sposta il veicolo con molta nonchalance.

A cura di Giulia Turco

Il settimanale Nuovo ha pizzicato Belen Rodriguez durante una giornata fitta di impegni a Milano. La showgirl, a quanto pare, era talmente di corsa da aver parcheggiato la sua auto sulle rotaie del tram. Non a caso, da sempre, Belen si definisce piuttosto ribelle alle regole: “Nella vita ne ho fatte di tutti i colori”, ha detto di sé in una recente intervista al magazine F.

Nessuna multa nonostante per la sosta di Belen

Ad immortalarla è il settimanale Nuovo che di lei scrive “rispettare le regole non è il suo forte”. Un animo ribelle in tutto e per tutto per la showgirl argentina, che in pieno centro a Milano ha bloccato il traffico impedendo il passaggio del tram sulle rotaie. Eppure Belen appare appare piuttosto tranquilla e, tornata in prossimità della sua auto parcheggiata a bordo della strada, sale a bordo del veicolo con molta nonchalance, almeno a giudicare dalle foto. Nessuna multa per lei che pur ha commesso l’infrazione, nonostante non sia la prima volta che “la passa liscia”. Nel 2017 un episodio simile fece chiacchierare quando, a bordo di un suv, lei e l'allora fidanzato Andrea Iannone parcheggiarono su un marciapiede impedendo l’uscita delle altre macchine in sosta.

Belen sogna di avere più privacy nella vita quotidiana

Di recente Belen si è espressa su alcuni video di un paparazzo che l’ha immortalata durante una passeggiata al parco insieme a sua figlia Luna Marì. Il video, caricato sui social, è stato preso di mira da parte di alcuni utenti che la accusavano di avere un comportamento poco spontaneo davanti agli obbiettivi. “Non faccio la fi*a, io divento rigida perché vorrei tanto uscire con lei senza essere scattata”, ha spiegato. “Me la prendo perché mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli”.