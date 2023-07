Alessio Corvino compie gli anni, la romantica sorpresa di Lavina Mauro: “Meriti il meglio e di più” Alessio Corvino e Lavinia Mauro, coppia nata all’interno di Uomini e Donne, hanno festeggiato i primi due mesi della loro storia d’amore. Non solo: il 28 luglio è anche il compleanno dell’ex corteggiatore e, per l’occasione, la fidanzata gli ha organizzato una romantica sorpresa.

A cura di Elisabetta Murina

Il 28 luglio, per Alessio Corvino e Lavinia Mauro, è un giorno importante. La coppia di Uomini e Donne ha festeggiato due mesi della loro storia d'amore, nata proprio all'interno del dating show di Maria De Filippi. Non solo: per l'ex corteggiatore è anche il giorno del suo 28esimo compleanno. E l'ex tronista gli ha organizzato una romantica sorpresa.

La sorpresa di Lavinia per il compleanno di Alessio

Lavinia Mauro ha voluto sorprendere Alessio Corvino organizzandogli una romantica serata per il suo 28esimo compleanno. Dopo averlo raggiunto e bendato, lo ha portato in una tenuta, dove ad aspettarli c'era un tavolo allestito al centro di una piscina. Intorno alberi, candele accese, fiori e luci soffuse per rendere l'atmosfera ancora più speciale. La coppia ha cenato lì, tra baci e carezze, poi il momento della torta sulla quale c'era scritto "28 anni di ho ragione io". Una dedica ironica che l'ex corteggiatrice ha voluto indirizzare alla sua dolce metà.

"Il 28 luglio ci daremo un altro bacio. cit", è stata la didascalia con la quale Alessio Corvino ha condiviso sui social gli scatti della serata. Anche Lavinia ha voluto dedicare al fidanzato parole d'amore e, infatti, nelle sue storie ha scritto: "Tanti auguri alla mia roccia, voglio vederti sempre pazzo, sorridente e pieno di vita. Buon compleanno amore mio, ti amo. La mia cosa bella. Meriti il meglio e anche di più".

Alessio e Lavinia: "La convivenza? Già bruciate troppe tappe"

Intervistati da Fanpage.it, Lavinia e Alessio avevano parlato della loro storia d'amore, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e vissuta a distanza, tra Roma e Caserta, le loro rispettive città. A proposito dell'idea della convivenza, l'ex corteggiatore aveva confessato: "Coinvolti dall'emozione e dalla voglia di viverci dicemmo così. Oggi stiamo vivendo la nostra relazione come una storia normale. Abbiamo già bruciato tante tappe, per la convivenza ora aspettiamo". E anche Lavinia è d'accordo: "Oggi devo finire le mie cose con lo studio, lui lavora, ha i suoi impegni. Non abbiamo messo la convivenza in secondo piano, ma procrastinata. Ma la volontà di fare quattro figli c'è sempre".