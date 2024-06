video suggerito

Al Bano verso il Grande Fratello e non solo: i nomi del possibile cast della nuova edizione Albano Carrisi è il primo grande nome accostato al Grande Fratello: manca l’accordo economico ma le parti sarebbero vicine. Ecco tutti i possibili nomi del cast della prossima edizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Albano Carrisi in arte Al Bano è il primo nome forte per la nuova edizione del Grande Fratello. Secondo le indiscrezioni che arrivano dal web sarebbe tutto pronto per la firma tra Al Bano e l'entourage del Grande Fratello. I dettagli ruoterebbero ovviamente tutto intorno ai soldi: il cantante avrebbe chiesto un mega cachet, forse troppo per il budget del programma. La cosa, però, si può fare in virtù degli ottimi rapporti che ci sono tra il cantante di Cellino San Marco e la famiglia Berlusconi e il gruppo Mediaset. Trapela ottimismo.

Tutti i nomi possibili per il Grande Fratello 2024

Non solo Albano Carrisi per il futuro del reality show. Le porte del Grande Fratello 2024 potrebbero aprirsi, secondo Tv Blog, per Vera Gemma, l'usato sicuro quando si tratta di reality show. Alcune voci fornite da Amedeo Venza, esperto di gossip del web, portano invece, oltre ad Albano, a sua figlia Jasmine Carrisi, Nicola Tedde e Cristiano Iovino. Tra i nomi figura anche quello di Garance Authié, attuale compagna di Fedez. Quest'ultimo, però, appare più come un nome sparato nel mucchio dato il momento di grande visibilità della modella e di Fedez. Anche Brando Ephrikian di Uomini e Donne sarebbe in attesa di una telefonata da parte di Alfonso Signorini (o chi per esso). Un nome che sembra invece sicuro di far parte del cast del Grande Fratello l'anno prossimo è quello di Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, su cui pare che la produzione punti molto.

Cercasi TikToker: il Gf chiama Cara

Il Grande Fratello sta cercando anche nel mondo dei TikToker. Il nome più forte è quello di Cara. Si tratta di un personaggio molto amato dalla Generazione Z e la sua scelta sarebbe proprio connessa a questo aspetto. Anche lei ha parlato di questa possibilità: “Grande Fratello? Non è che decido io, eh! Siete impazziti tutti quanti con questo Grande Fratello! Lo dico e lo ripeto: se mi dovessero dire di sì, che mi vogliono, io ci provo anche ad andare, ma non assicuro che riesco a rimanere lì tutti quei mesi. […] Se mi contattano ci vado, ma non vi assicuro che rimango là tutti quei mesi".