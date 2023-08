Tartarughe Ninja: caos mutante, la spiegazione della scena post credit alla fine del film Il 30 agosto esce nelle sale italiane film Tartarughe Ninja: caos mutante, reboot della saga animata dedicata alle tartarughe. Diretto da Jeff Rowe, il film d’animazione racconta la storia dei fratelli Tartatuga che, dopo anni di addestramento nelle arti marziali, emergono dal loro covo per salvare la città di New York.

A cura di Stefania Rocco

Esce oggi nelle sale italiane del film Tartarughe Ninja: caos mutante, reboot della famosa saga animata nata a partire da un’idea dei fumettisti Kevin Eastman e Peter Laid. Il film, diretto da Jeff Rowe, racconta la storia dei fratelli Tartatuga che, dopo anni di addestramento nelle arti marziali, emergono dal loro covo per salvare la città di New York dal controllo di un gruppo di criminali. A supportarli nelle battaglia contro l’esercito di mutanti sarà la nuova amica April O'Neil. Tartarughe Ninja: caos mutante non è il primo film ispirato alle vicende raccontate dal celebre cartone animato. I precedenti (Tartarughe Ninja – il film nel 2014 e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra nel 2016) non ottennero particolare successo. Il film diretto da Jeff Rowe contiene una scena post credit che ha già incuriosito gli appassionati. Per raccontarne il contenuto, tuttavia, bisogna fare riferimento alla trama del film e al finale (attenzione: di seguito SPOILER).

La scena post credit di Tartarughe Ninja: caos mutante

Ad alimentare la curiosità dei fan è stata soprattutto l’esistenza di una scena, già annunciata, inserita a metà dei titoli di coda. Il film Tartarughe Ninja: caos mutante si conclude che i fratelli Tartaruga che abbandonano la loro condizioni di reietti a favore di una vita che li vedrà felicemente inseriti nella società. La scena post credit si apre proprio con le tartarughe che vivono la loro vita tra gli uomini. Il colpo di scena è rappresentato dallo sbarco a sorpresa sulla scena dello scienziato Cynthia Utrom che, spinta dalla sua ossessione per le tartarughe, si ritroverà ad acquistare un prezioso alleato nel perfido Shredder.

La scena post credit anticipa la serie TV e il secondo film

Tartarughe Ninja: caos mutante è il primo di tre progetti pensati con lo scopo di riaccendere la passione dei fan della saga animata. All’uscita del film nelle sale, seguiranno una serie tv (in animazione 2D) dal titolo Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles e un secondo film firmato dal regista Jeff Rowe. Proprio la scena post credit servirà da traino per i successivi due progetti.