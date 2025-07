Quante scene post credit ci sono ne I Fantastici 4, qual è la spiegazione e cosa rivelano sul prossimo film

Nel film de I Fantastici 4, disponibile al cinema in Italia da mercoledì 23 luglio e che vede l'esordio del gruppo di supereroi capitanato da Reed Richards, interpretato da Pedro Pascal, sono presenti due scene post credit, che appaiono distanziate di poco l'una dall'altra. La prima viene trasmessa a metà dei titoli di coda e una alla fine. I protagonisti sono il Dottor Destino e il robottino Herbie. Ecco qual è il loro significato.

La scena mid-credit con l’anticipazione di Dottor Destino

Ambientata quattro anni dopo la trama del film, la scena vede come protagonista Sue Storm mentre legge una favola al figlio Franklin Richards. Quando però la Donna Invisibile si alza per andare a prendere un altro libro, al suo ritorno trova il bambino in braccio a Victor Von Doom, il Dottor Destino. Il personaggio non è visibile in volto, ma mostra la sua maschera a favore di camera.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, aveva già confermato prima dell'uscita del film che la scena post-credit dei Fantastici 4 fosse già stata girata sul set di Avengers: Doomsday, cosa che suggerisce che i due film possano essere collegati. “La preparazione ha richiesto molto lavoro; man mano che quella scena si è evoluta nel corso degli anni, abbiamo avuto diverse versioni di come avrebbe potuto svolgersi”, ha spiegato il boss del MCU. La scena dovrebbe aiutare il pubblico a capire cosa succederà in Doomsday, film in cui Robert Downey Jr. interpreterà il personaggio del cattivo: “È più un teaser e un modo per introdurci a questa nuova storia che potrebbe cambiare molto per l'MCU”, ha concluso Feige.

Il significato della scena post credit de I Fantastici 4

Nella scena post credit compare invece il robottino Herbie che guarda in Tv una puntata del cartone animato dei Fantastici 4 e poi spegne il televisore e va via. Nella scena è presente anche una citazione di Jack Kirby (uno dei due creatori dei Fantastici 4 insieme a Stan Lee), che ha disegnato i personaggi.