Oscar 2022, la festa di Sorrentino a casa di Liz Taylor: “Pasta e patate, ragù e dolci napoletani” Per festeggiare l’ingresso di È stata la mano di Dio nei 15 film selezionati per gli Oscar 2022, è stata organizzata una festa per Paolo Sorrentino e famiglia nella casa appartenuta a Elizabeth Taylor a Los Angeles. Ma al menù ci ha pensato la moglie Daniela D’Antonio: pasta e patate con la provola, paccheri al ragù, parmigiana di melanzane, timballo di maccheroni con melanzane e pasta e ceci.

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Sorrentino e sua moglie Daniela D'Antonio sanno come si festeggia il successo di un film. È stata la mano di Dio, uscito al cinema a fine novembre e su Netflix dal 15 dicembre, è stato scelto per nella short list dei 15 film internazionali per gli Oscar 2022. Un'occasione importante che ha meritato un festeggiamento altrettanto importante e la location scelta non poteva essere da meno: Variety riporta che Netflix ha ospitato il regista con la sua famiglia nella casa appartenuta a Elizabeth Taylor a Los Angeles.

Chi erano gli ospiti, il menù tutto napoletano

Per festeggiare il successo di È stata la mano di Dio, è stata scelta la casa appartenuta a Elizabeth Taylor a Los Angeles, dove visse negli anni '50 con l'allora marito Michael Wilding. Con ben sei camere da letto a disposizione e un ampio spazio all'aperto, tra gli ospiti, oltre a Paolo Sorrentino e alla moglie Daniela, c'erano il giovane attore protagonista Filippo Scotti e altri membri del cast di Hand of God.

Il menù della festa è stato davvero speciale. Daniela D'Antonio ha preparato i pasti per servirli a bordo piscina, utilizzando antiche ricette di famiglia, come pasta e patate con la provola, paccheri al ragù, parmigiana di melanzane, timballo di maccheroni con melanzane e pasta e ceci. Come dolci, invece, i classici della tradizione: pandoro farcito, zeppole fritte e sfogliatelle. Presenti anche David O. Russell (regista di The Fighter, Il lato positivo e American Hustle – L'apparenza inganna), Craig Gillespie (regista di Tonya e Crudelia), l'attrice Julianne Nicholson, Rich Klubeck, l'agente UTA di Sorrentino e produttore cinematografico, e Silvia Chiave, la Console Generale d'Italia a Los Angeles.

Il regalo per gli ospiti: foto del film e ricette

La moglie di Sorrentino ha pensato anche a un piccolo omaggio per i suoi ospiti, da consegnargli prima che andassero via: un libricino, di poco più 20 pagine, con immagini tratte dal film È stata la mano di Dio e cinque sue ricette. Ad accompagnare le foto, un'introduzione scritta direttamente da lei e riportata sempre da Variety: