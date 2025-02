video suggerito

"Oceania 2" arriva su Disney+ il 12 marzo: il fenomeno da un miliardo di dollari sbarca in streaming L'acclamato sequel "Oceania 2" approderà su Disney+ il prossimo 12 marzo, portando nelle case degli abbonati alla piattaforma l'avventura che ha conquistato il botteghino mondiale.

L'attesa è finita per i fan di Vaiana e Maui: l'acclamato sequel "Oceania 2" approderà su Disney+ il prossimo 12 marzo, portando nelle case degli abbonati l'avventura che ha conquistato il botteghino mondiale. Il film, che rappresenta il terzo maggior incasso del 2024, ha superato lo straordinario traguardo del miliardo di dollari, entrando così nell'élite dei lungometraggi Walt Disney Animation Studios capaci di raggiungere questo risultato, insieme a "Frozen – Il Regno di Ghiaccio", "Zootropolis" e "Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle".

Un successo di critica e pubblico

La critica non ha lesinato elogi per questa nuova avventura, con "Oceania 2" che ha ottenuto la certificazione "Certified-Fresh" su Rotten Tomatoes. Brian Truitt di USA Today lo ha definito "un viaggio fantastico", mentre Tommy McArdle di People.com lo ha descritto come "splendido". BJ Colangelo di Slash Film ha sottolineato come si tratti di "un'avventura gioiosa che tutta la famiglia amerà".

Una nuova epica avventura

Ambientato tre anni dopo gli eventi del primo film, "Oceania 2" vede la coraggiosa Vaiana e il semidio Maui riunirsi per un'avventura ancora più ambiziosa. Dopo aver ricevuto un misterioso richiamo dai suoi antenati, Vaiana dovrà navigare verso mari lontani e acque pericolose e dimenticate, insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Il film è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino. La colonna sonora, già disponibile su Spotify, Apple Music e Amazon Music, porta la firma delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Gli abbonati a Disney+ potranno presto aggiungere questo gioiello d'animazione al loro catalogo, confermando ancora una volta la piattaforma come destinazione d'eccellenza per l'intrattenimento di qualità firmato Disney.