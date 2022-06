Morto l’attore Jean-Louis Trintignant, indimenticabile ne “Il Sorpasso” con Vittorio Gassman Se ne va a 91 anni il celebre attore francese, divenuto celebre in Italia per l’indimenticato capolavoro di Dino Risi del 1962. Nel 2012 aveva recitato anche in Amour, di Micheal Haneke.

A cura di Andrea Parrella

È morto l'attore Jean Louis Trintignant. Aveva 91 anni ed era una colonna del cinema francese, molto noto anche qui in Italia per l'indimenticabile coppia formata con Vittorio Gassman ne Il Sorpasso di Dino Risi, in cui interpretava Roberto, giovane studente in giurisprudenza che veniva strappato al suo ferragosto sui libri, trascorso con Bruno Cortona tra corse spericolate in auto ed esperienze inaspettate, prima di trovare la morte alla fine del film proprio in un incidente automobilistico.

Amour, l'ultima grande interpretazione

La notizia della morte dell'attore è arrivata tramite la moglie, Mariane Hoepfener, attraverso un comunicato reso noto in questi minuti dalle principali testate francesi: "È morto questa mattina, a casa sua, circondato dai suoi affetti". Tante le interpretazioni indimenticabili di Trintignant, che nel 2012 era stato protagonista accanto a Emmanuelle Riva del film drammatico Amour, diretto da Michael Haneke, molto apprezzato da pubblico e critica. Cinque anni dopo ha lavorato ancora per Haneke in Happy End, mentre l'ultimo lavoro in assoluto al cinema risale al 2019 con I migliori anni della nostra vita di Claude Lelouch.

Il successo al fianco di Brigitte Bardot

Figlio di un industriale, Trintignant trovò il successo sul grande schermo a metà degli anni cinquanta, quando dopo gli studi di teatro si impose nel film di Roger Vadim "E Dio creò la donna" (1955), un grande classico del cinema francese che lo vedeva impegnato al fianco di Brigitte Bardot. Il suo rapporto con il cinema italiano ha dato grandi frutti non solo per il sodalizio con Gassman e Risi, visto che durante la sua carriera Trintignant ha recitato in numerosi film di successo di matrice italiana, tra i quali sono da ricordare La donna della domenica di Luigi Comencini, datato 1975 e Il deserto dei tartari di Valerio Zurlini dell'anno successivo.

La morte della figlia nel 2003

Il nome di Trintignant è legato anche a un triste caso di cronaca risalente al 2003, quando la figlia Marie Trintignant, anche lei attrice e pluricandidata all'Oscar, morì in seguito alle percosse inflittele dall'allora compagno Bertrand Cantat, cantante dei Noir Désir.