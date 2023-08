La storia vera de Il professore e il pazzo: la trama del film con Mel Gibson e Sean Pen Mercoledì 16 agosto 2023, su Canale 5, verrà trasmesso il film “Il Professore e il Pazzo”, interpretato da Mel Gibson e Sean Penn. La trama del film si basa su una storia ambientata nella seconda metà dell’800 e che riguarda la creazione del famoso dizionario inglese Oxford English Dictionary.

Mercoledì 16 agosto 2023, su Canale 5, verrà trasmesso il film "Il Professore e il Pazzo", interpretato da Mel Gibson e Sean Penn. La trama del film si basa su una storia vera e affascinante ambientata nella seconda metà dell'800 e che riguarda la creazione del famoso dizionario inglese Oxford English Dictionary da parte di due personaggi chiave: il professor James Murray e il dottor William Chester Minor, quest'ultimo soffriva di allucinazioni e si ritrovava rinchiuso in manicomio britannico. Questa storia è stata ispirata dal libro di Simon Winchester.

Il pazzo e il professore, la storia vera ispirata al libro di Simon Winchester

La storia raccontata nel film "Il Professore e il Pazzo" è ispirata dal libro di Simon Winchester intitolato "The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity, and the Making of the Oxford English Dictionary". In Italia è stato pubblicato per la prima volta con il titolo di "L'assassino più colto del mondo", poi ripubblicato col titolo del film "Il professore e il pazzo". Il film segue il percorso intrapreso dal professor James Murray, interpretato da Mel Gibson, e dal dottor William Chester Minor, interpretato da Sean Penn, nel contribuire alla creazione dell'Oxford English Dictionary. La storia, ambientata nell'800, è tutta incentrata sull'amicizia tra Murray e Minor e sull'incarico del primo di progettare il dizionario, partendo dall'aiuto che aveva chiesto alle persone comuni, attraverso l'invio di lettere con le parole e i lemmi da aggiornare. Quando arriva una lettera di William Chester Minor, quelle parole risultano essere così importante, che il professor Minor decide di incontrarlo e conoscerlo meglio. Nel film, però, non viene mostrato il fatto che i due si conoscessero già in precedenza e che James Murray fosse a conoscenza dei problemi mentali del dottor Minor.

Chi erano William Chester Minor e James Murray

William Chester Minor è stato un medico e un letterato statunitense che aveva combattuto nella Guerra Civile americana. Successivamente, anche a causa dei traumi patiti in battaglia, soffrì di problemi mentali che lo portarono a commettere un omicidio. Fu quindi condotto in un istituto psichiatrico in Inghilterra. Ebbe modo di conoscere James Murray che lo coinvolse all'interno del progetto dell'Oxford English Dictionary. James Murray è stato invece un lessicografo e filologo britannico. A lui venne assegnato l'incarico di redigere un nuovo dizionario della lingua inglese. Fu pubblicato nel 1928, composto da 12 volumi, 412.825 definizioni e 1.827.306 citazioni.