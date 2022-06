Julia Garner sarà Madonna nel suo biopic dopo il successo di Inventing Anna L’attrice è reduce dal successo di Ozark e Inventing Anna, serie tv targate Netflix. Secondo Variety, Garner sarebbe stata scelta dopo essere stata “favorita tra oltre una dozzina di candidati”.

A cura di Giulia Turco

Julia Garner vestirà i panni dell’iconica diva nel biopic ispirato alla vita di Madonna. L’attrice, 29 anni, è reduce dal successo di Ozark e Inventing Anna targate Netflix che l’hanno consacrata al successo nel mondo delle serie tv. Secondo Variety, che ha lanciato la notizia, Garner sarebbe stata scelta dopo essere stata “favorita tra oltre una dozzina di candidati”.

Chi erano le candidate per il ruolo di Madonna

Secondo le indiscrezioni il team dell’attrice starebbe valutando la proposta, ma sembra ormai certo che sarà lei a vestire i panni di Madonna che vedrà scendere sul set un cast familiare al mondo delle serie tv. Tra le candidature in lizza per il ruolo da protagonista si era parlato di Florence Pugh, Odessa Young e la star di Euforia Alexa Demie, che nella serie HBO interpreta il ruolo di Maddy. Il film sarà prodotto da Universal Pictures e sarà diretto dalla stessa Madonna. Secondo quanto raccontano i magazine americani, i casting sarebbero stati piuttosto estenuanti, dal momento che la produzione del film con una importante componente musicale e dunque sono stati richiesti ballerini ed interpreti esperti.

Madonna regista del film ispirato alla sua vita artistica

La notizia sul biopic ispirato a Madonna è nell’aria da un paio d’anno e i fan dell’iconica diva non aspettano altro di rivivere i momenti più brillanti della carriera della regina del pop. Sarà un vero e proprio viaggio nella sua vita artistica. “Voglio raccontare l’incredibile viaggio in cui la vita mi ha portato come artista, musicista, ballerina, ma anche essere umano che cercava di trovare la sua strada nel mondo”, aveva raccontato Madonna, che per load terza volta si troverà diete la macchina da presa, dopo Sacro e profano uscito nel 2008 e W.E. – Edward e Wallis, del 2001. "Ritengo importante condividere con la mia voce e la mia visione quella corsa sulle montagne russe che è stata la mia vita".