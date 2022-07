Johnny Depp dopo il processo interpreterà Re Luigi XV: “Il film La Favorite in streaming su Netflix” Johnny Depp tornerà nelle sale nel 2023 con il film La Favorite. Secondo quanto riporta Bloomberg, Netflix avrebbe acquisito i diritti per lo streaming e finanzierà in parte il progetto.

A cura di Daniela Seclì

Johnny Depp, dopo la lunga vicenda processuale contro Amber Heard, torna al suo lavoro. Durante l'estate, infatti, volerà in Francia dove si terranno le riprese del film La Favorite, in cui la star hollywoodiana interpreterà Re Luigi XV. Da questo ruolo, ripartirà la sua carriera. Secondo quanto riporta Bloomberg, Netflix avrebbe acquisito i diritti per lo streaming e finanzierà in parte il progetto.

Johnny Depp riparte da La Favorite e da Netflix

Bloomberg ha spiegato che le fonti hanno chiesto di restare anonime, in attesa dell'annuncio ufficiale. Tuttavia, hanno voluto aggiungere ulteriori dettagli circa gli accordi presi da Netflix. Sul sito di informazione si legge:

"Il gigante dell'intrattenimento ha ottenuto i diritti per trasmettere in streaming il film 15 mesi dopo l'arrivo nelle sale cinematografiche. Netflix non ha i diritti per diffondere il film fuori dalla Francia".

Dunque, se la notizia di Bloomberg venisse confermata, la situazione sarebbe la seguente: 15 mesi dopo l'uscita de La Favorite al cinema, il film sarà visibile in streaming solo su Netflix Francia.

Johnny Depp interpreterà Re Luigi XV, il film nelle sale nel 2023

Nel film La Favorite, Johnny Depp interpreterà Re Luigi XV e sarà diretto dal regista Maiwenn Le Besco. Al momento non è stata comunicata una data d'uscita, ma è certo che il film arriverà nelle sale il prossimo anno, dunque nel 2023. L'accordo con Netflix permetterà ai produttori di ottenere un aiuto economico nelle spese di produzione del progetto. La piattaforma di streaming non interverrà nella lavorazione de La Favorite. Il film segna il ritorno di Johnny Depp al suo lavoro, dopo il lungo processo per diffamazione intentato contro l'ex moglie Amber Heard. La sentenza ha riconosciuto a Depp un risarcimento di 10 milioni di dollari, ma Heard è pronta a fare ricorso.