Il trailer di Sulle Nuvole, il primo film di Tommaso Paradiso Tommaso Paradiso fa il suo debutto al cinema come regista con il primo film intitolato Sulle Nuvole, la storia d’amore e di musica con Marco Cocci e Barbara Ronchi.

A cura di Gaia Martino

Tommaso Paradiso fa il suo debutto sul grande schermo con il primo film, Sulle nuvole. Si tratta di una storia d'amore e di musica con gli attori protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi. La pellicola del celebre cantante, ex frontman dei TheGiornalisti, arriverà nelle sale il 26, 27 e 28 aprile. "Non è proprio semplice da dire ma sta per uscire il mio primo film. Dovrei ringraziare otto milioni di persone e pian piano lo farò. Per ora mi limito a taggare i due protagonisti, Barbara e Marco, Grazie" ha scritto l'artista su Instagram a corredo del trailer del suo primo film. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Chiara Barzini, Luca Infascelli e Tommaso Paradiso che inoltre il 4 marzo pubblicherà il suo nuovo album, Space Cowboy.

Il post ha generato tantissime reazioni, tra le emoticon di fuochi di Emma Marrone al messaggio di Elisa Toffoli: "Eh Madonna mia santissima sto su una mongolfiera e atterro davanti al cinema".

La trama di Sulle nuvole

Il primo film di Tommaso Paradiso racconta la storia di Nic Vega, interpretato da Marco Cocci, che ha un passato nel mondo della musica fatto di successo e di amore. Si ritrova ad affrontare una profonda crisi, sia professionale che emotiva, e perde fama, amici ed ispirazione. Così decide di tornare dall'unica donna che ha amato, Francesca, interpretata da Barbara Ronchi, per tornare ad essere felice come una volta.

Marco Cocci e Barbara Ronchi in Sulle nuvole

Nel cast anche Fiorella Mannoia e Gianni Morandi

Il cast di Sulle nuvole è ricchissimo. Oltre ai due attori protagonisti, anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini. Il primo film di Tommaso Paradiso che uscirà nelle sale il 26, 27 e 28 aprile 2022, inoltre vede la partecipazione straordinaria di artisti, grandi stelle della musica italiana, come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e Max Pezzali. Questi appaiono anche nel trailer del film: partecipano tutti ad un evento musicale importante.