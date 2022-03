Il diavolo veste Prada stasera in tv, la storia vera del film con Meryl Streep e Anne Hathaway Questa sera, 29 marzo, su Canale 5 va in onda Il diavolo veste Prada, un cult cinematografico basato sull’omonimo romanzo. Il film racconta la storia di Miranda, Andrea ed Emily, interpretate da Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, alter ego rispettivamente di Anna Wintour, Lauren Weisberger e Plum Sykes.

A cura di Redazione Spettacolo

Questa sera torna su Canale 5 Il diavolo veste Prada, uscito nel 2006 e diventato un vero e proprio cult. Protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, che interpretano rispettivamente Miranda Priestly, Andrea Sachs e Emily Charlton, personaggi sono ispirate a donne realmente esistite, anche se romanzate. Ecco la verità che si nasconde dietro al film di David Frankel e a tutti gli abiti firmati che fanno sognare gli spettatori più appassionati.

Il diavolo veste Prada è tratto da una storia vera: il libro che lo ha ispirato

Il diavolo veste Prada è ispirata a una storia vera, raccontata nell'omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Tra le pagine del suo libro, l’autrice ha raccontato la sua esperienza personale, cioè l'anno in cui è stata assistente di Anna Wintour a Vogue America. Ed è proprio su questo che si basa la trama del film: la giovane Andrea, dopo la laurea, arriva a New York e trova lavoro come assistente della temuta Miranda Priestly, direttrice della rivista Runway, una delle più conosciute d'America. Un posto che per molte ragazze sarebbe un sogno, se non fosse che il carattere del suo capo non è di certo dei più facili con cui avere a che fare.

Miranda Priestly è Anna Wintour

Miranda Priestley e Anna Wintour

Com'è noto, il film è tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, ispirato alla sua vera esperienza. E dietro l'arcigna Miranda Priestly, tirannica direttrice di una prestigiosa rivista che diventa il boss della protagonista Andrea, c'è nientemeno che Anna Wintour. Lei è la storica mente dietro a Vogue America, una delle più potenti figure a livello mondiale del mondo della moda. Famosa e famigerata, eminenza grigia di tutte le fashion week nota anche per l'inconfondibile pettinatura a caschetto: solo chi ha lavora con lei sa se è davvero dispotica quanto il suo alter ego Miranda. Gira comunque voce che la Wintour intimò ai più importanti stilisti internazionali di non prendere parte a "Il diavolo veste Prada", altrimenti si sarebbe rifiutata di promuoverli con copertine o servizi. Lei negò, ma resta il fatto che nel film appare solo un grande della moda nei panni di se stesso: il nostro Valentino Garavani. Tutti gli altri vengono solo citati.

Leggi anche Cosa mi lasci di te, la storia vera di Jeremy Camp e della sua prima moglie Melissa

La giornalista peraltro non venne invitata alla première del film, ma partecipò a un'anteprima stampa, vestita interamente Prada. Pare tuttavia che abbia apprezzato la pellicola ed esiste anche un video lanciato da Vogue in cui la Streep ha un amichevole incontro con la vera Anna Wintour. L'attrice, che pare si sia calata nel personaggio con precisione maniacale, ha dichiarato di aver preferito attingere per la sua performance ad altri personaggi: la voce, mai urlata, si ispira a Clint Eastwood, mentre l'aspetto è un mix di Carmen Dell’Orefice e Christine Lagarde e il lato più divertente di Miranda prende spunto dal regista e cabarettista Mike Nichols.

Andrea Sachs è Lauren Weisberger

Andrea Sachs è Lauren Weisberger

Andrea "Andy" Sachs, l'aspirante giornalista cui tocca lavorare per un anno al cospetto di Miranda come segretaria, con il volto di Anne Hathaway, è ovviamente l'alter ego di Lauren Weisberger, l'autrice del romanzo. Per un periodo ha lavorato come assistente della Wintour, esperienza che ha raccontato nel libro mescolando la sua autobiografia ad aneddoti di amici e colleghi. La Weisberger ha scritto diversi altri romanzi, da "Al diavolo piace dolce" a "Un anello da Tiffany". Nel 2013 ha pubblicato il seguito del suo titolo più famoso, ovvero "La vendetta veste Prada": vi ritroviamo Andy, che ha fondato una rivista insieme a Emily ma si trova ad affrontare la vendetta di Miranda. Nel 2018 è invece uscito "When Life Gives You Lululemons", incentrato sul personaggio di Emily.

Emily Charlton è Plum Sykes

Emily Charlton è Plum Sykes

Emily Charlton, la segretaria perfettina e ossessionata dalla dieta interpretata da un'adorabile Emily Blunt, è invece ispirata a Plum Sykes, storica assistente di Anna Wintour. Nome d'arte di Victoria Roland, giornalista e scrittrice britannica, ha iniziato a lavorare per la Wintour nel 1997. Ha scritto i romanzi "Biondo n° 5", "Come divorziare da un miliardario" e "Party Girls Die in Pearls: An Oxford Girl Mystery". Ha anche recitato in un cameo in "Sex and the City", guarda caso nei panni di una redattrice di Vogue.

Runway è Vogue

Infine, ovviamente, la rivista Runway è Vogue America, così come la casa editrice immaginaria Elias-Clark è stata modellata su Condé Nast. In una scena del film vediamo una copertina di Runway dietro la scrivania di Emily, che mostra tre modelle: la cover è ispirata a quella di un numero di Vogue dell'agosto 2004, con Priscilla Presley, Lisa Marie Presley e Riley Keough.