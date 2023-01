Il biopic su Madonna non si farà, perché la cantante ha scelto di rimandarlo Il biopic su Madonna non si farà. La scelta pare sia stata proprio della cantante, maturata dopo l’annuncio del tour mondiale che non le permetterebbe di seguire lo sviluppo del progetto.

A cura di Ilaria Costabile

È da tempo, ormai, che si parla di un biopic su Madonna e di recente si era trovata anche l'interprete che potesse dare vita alla star sul grande schermo. Il progetto, però, è stato accantonato, dopo l'annuncio del tour mondiale della cantante e secondo quanto riportato da Variety si tratterebbe di una scelta a lungo termine, che potrebbe essere ripristinata, forse, in futuro.

Perché il biopic non si farà

C'è un motivo, però, dietro una scelta simile, che avrebbe a che fare secondo alcune fonti ascoltate da Variety, proprio con la realizzazione del Celebretion Tour che vede coinvolte 35 città in tutto il mondo. La cantante, quindi, sarebbe concentrata su questo progetto e non avrebbe tempo per dedicarsi attivamente ad un film sulla sua vita, dal momento che finora è stata coinvolta in ogni fase riguardante la realizzazione del biopic. L'intento, però, sarebbe quello di riprendere in mano il progetto, poiché Madonna non avrebbe accantonato l'idea di veder raccontata la sua vita sul grande schermo, lei stessa aveva dichiarato: "Il fulcro del film sarà sempre la musica. La musica mi ha permesso di andare avanti e l'arte mi ha mantenuto viva. Ci sono tante storie sconosciute e stimolanti e nessuno meglio di me può narrarle".

Un progetto in attesa da anni

Di recente, infatti, si era parlato attivamente del film, indicando anche delle possibili candidate al ruolo da protagoniste. Ad aver ottenuto la parte, secondo Variety, sarebbe stata Julia Garner, una delle giovani attrici più promettenti di questi anni, protagonista di serie tv come "Inventing Anna" oppure "Ozark". La diretta interessata, però, insieme alla Universal a cui sarebbe stata affidata la produzione del film, non hanno mai confermato la notizia. Secondo Entertainment Weekly, il film era in cantiere già da diversi anni e la sceneggiatura è stata affidata prima al premio Oscar Diablo Cody, per poi passare nelle mani Erin Cressida Wilson che avrebbe accolto il desiderio della star, di ripercorrere principalmente la sua vita artistica.