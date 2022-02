È morto Ivan Reitman, regista di Ghostbusters È morto nella notte Ivan Reitman, regista diventato celebre per aver diretto i film di Ghostbusters. Aveva 75 anni. A darne notizia la famiglia in un comunicato.

A cura di Elisabetta Murina

La notizia del decesso

A dare notizia della morte di Ivan Reitman, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 febbraio nel sonno nella sua casa in California, è stata la famiglia in un comunicato. Il regista aveva 75 anni ed era diventato popolare per aver diretto i due film di Ghostbusters, nel 1983 e nel 1989. "Piangiamo la perdita inaspettata di un marito, un padre e nonne che ci ha insegnato a vedere la magia nella vita”, hanno fatto sapere la moglie e i figli, aggiungendo anche: “Ci confortiamo sapendo che il suo lavoro come artista del cinema ha portato tanta felicità in giro per il mondo".

La carriera di Ivan Reitman

Ivan Reitman, classe 1946, è stato un produttore cinematografico e regista nato in Cecoslovacchia e naturalizzato canadese. Gli esordi nel mondo del cinema nel 1978, quando ha prodotto il film Animal House. Da quel momento la sua carriera è decollata: ha prodotto Polpette nel 1979 e i due film di Ghostbusters, uno nel 1983 e l'altro nel 1989, che l'hanno reso celebre al grande pubblico. Tra i suoi successi anche I Gemelli, Un Polizziotto alle elementari e Ghostbusters: Legacy, uscito nel 2020. Dai primi anni novanta ha cominciato a preferire il ruolo di produttore a quello di regista.