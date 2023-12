Denzel Washington sarà Annibale in un film Netflix, ma è polemica: “Era un semita bianco” Il prossimo film Netflix su Annibale, interpretato da Denzel Washington, diventa un caso che arriva addirittura in una discussione parlamentare in Tunisia: “Era un semita bianco, difendiamo la nostra identità”.

Denzel Washington sarà Annibale nel prossimo film Netflix diretto da Antoine Fuqua, ma è scoppiata la polemica. La questione è arrivata addirittura in Parlamento in Tunisia. Il motivo? Annibale non era nero. "C'è il rischio di falsificare la storia", ha fatto sapere il deputato Yassine Mami che ha interrogato il ministro degli Affari Culturali Hayet Ketat Guermazi: "Il Ministero dovrebbe prendere posizione".

Una petizione contro Netflix

Il ministro degli Affari Culturali Hayet Ketat Guermazi ha replicato: "È una fiction, è un loro diritto. Annibale è un personaggio storico, anche se siamo tutti orgogliosi che fosse tunisino che cosa potremmo fare rispetto a Netflix? L'importante per me è che girino anche solo una sequenza in Tunisia e che se ne parli» ha aggiunto. «Vogliamo che la Tunisia torni a essere una piattaforma per i film stranieri". Ma sui social, intanto, è stata lanciata una petizione che è stata firmata già da più di 1300 persone attaccando ‘il movimento razzista afrocentrico'. La scelta di questo attore fa parte di un programma di distruzione del Nord Africa per appropriarsi della sua storia e attribuirla ai centroafricani: "La scelta di questo attore fa parte di un programma di distruzione del Nord Africa per appropriarsi della sua storia e attribuirla ai centroafricani".

Il progetto

Tutti i dettagli sul film Annibale sono stati anticipati da Variety. Denzel Washington e Antoine Fuqua tornano a lavorare insieme dopo The Equalizer. La sinossi ufficiale rivela che il film ripercorrerà “la vita reale del guerriero Annibale, che è ampiamente considerato come uno dei più grandi comandanti militari della storia. Il film ripercorre le battaglie cruciali che ha condotto contro la Repubblica di Roma durante la Seconda Guerra Punica”.