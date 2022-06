David Cronenberg vorrebbe riunire Kristen Stewart e Robert Pattinson per un film David Cronenberg ha aperto la strada a una possibile “reuinion” sul grande schermo tra Robert Pattinson e Kristen Stewart, la coppia che nella saga di Twilight ha fatto sognare milioni di fan. Il regista, che ha lavorato con entrambi, ha detto: “Posso sicuramente pensare a un film, sarebbe fantastico averli entrambi insieme”.

A cura di Elisabetta Murina

Per i fan di Twilight amanti della coppia formata da Edward Cullen e Bella Swan, interpretati da Robert Pattinson e Kristen Stewart, c'è una bella notizia. I due attori potrebbero tornare a fare coppia sul grande schermo. Dove? Ancora non c'è un titolo ufficiale di un progetto, ma il regista David Cronenberg, che ha lavorato con entrambi, in una recente intervista a World of Reel ha aperto la strada a questa possibilità: "Posso sicuramente pensare a un film, o un'idea, sarebbe fantastico averli entrambi insieme".

Cosa ha detto Cronenberg sul possibile ritorno della coppia Stewart- Pattinson

David Cronenberg ha diretto sia Kristen Stewart che Robert Pattinson. Con l'attrice ha lavorato al recente Crimes of the Future, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022, un film horror che segna il suo ritorno come regista a distanza di otto anni dall'ultimo progetto, Maps to the Stars. In quest'ultimo, nel cast, c'era proprio Pattinson, che aveva diretto anche due anni prima nel film Cosmopolis.

Robert Pattinson e Kristen Stewart

Il regista ha raccontato che è stato proprio la star a fargli incontrare per la prima volta l'attrice: "È stato Robert a farmi conoscere Kristen. Si sono sviluppati magnificamente, separatamente, come attori". E dal momento che Cronenberg si è trovato bene a lavorare con entrambi, ha confessato che non esclude un futuro progetto con entrambi, per la gioia dei fan: "Kristen e io ci siamo trovati benissimo e Rob e io ci siamo divertiti molto. Per me, sì, posso sicuramente pensare a un film, un’idea, sarebbe fantastico averli entrambi insieme".

Quali potrebbero essere i problemi del progetto

Tuttavia, il regista di Crimes of the Future ha sottolineato che la possibile reunion tra Kristen Stewart e Robert Pattinson non è il suo prossimo progetto (che invece si intitolerà The Shrouds). Per questo motivo, almeno per il momento, ha preferito non entrare nel merito della questione, anche perché potrebbero esserci dei problemi legati ai personaggi del loro passato, il vampiro Edward Cullen e Bella Swan nella saga di Twilight, e a quello che i fan si aspettano dal loro rapporto: