Venezia80, chi è la donna che ha sfilato sul red carpet vestita da Statua della Libertà Una sconosciuta ha sfilato sul red carpet del film “Ferrari” in concorso durante l’80esima Mostra del Cinema di Venezia, vestita da Statua della Libertà. Ecco l’identità della donna misteriosa.

A cura di Stefania Rocco

C’è una donna che ha sfilato sul red carpet della 80esima Mostra del Cinema di Venezia catturando la curiosità dei presenti. Sconosciuta, ha calcato il tappeto rosso del film in concorso “Ferrari” vestita da Statua della Libertà di fronte ai flash dei fotografi che si chiedevano incuriositi chi fosse e il motivo della sua presenza al Festival. Fanpage.it ha appreso che la sconosciuta in questione si chiama Amira Munteanu Bergmann, “artista, attrice e strega” (come si presenta nella sua bio su Instagram) conosciuta con il nome di Amira di Transilvania.

Chi è Amira di Transilvania

Amira di Transilvania al Festival del Cinema di Venezia

Un personaggio singolare che sul web si presenta come “Amira di Transilvania sepolta nell’armadio, blogger e artista”. “Sono una strega antropologicamente modificata, leggo dentro chiunque e qualsiasi sia la lingua che uno parla o tace”, dice di se stessa, e aggiunge di occuparsi di “morte, vita e miracoli”. Animalista, Amira crede nella reincarnazione e aveva già sfilato sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2017 sfoggiando una improbabile parrucca e un paio di occhiali da sole.

Perché Amira di Transilvania ha sfilato sul red carpet di Venezia 80

L’annosa quest’unione relativa alla possibilità che personaggi lontani dal mondo del cinema sfilino sul red carpet di Venezia si ripropone puntuale ogni anno. Che lo si meriti o meno (in termini di attività e influenza in ambito cinematografico), per ottenere l’opportunità di passeggiare sul celebre tappeto rosso basta essere in possesso di un invito o di un pass regolarmente acquistato attraverso le varie agenzie che se ne occupano. Amira di Transilvania, al pari di quei personaggi lontani dal mondo del cinema che hanno sfilato sul red carpet della Mostra negli anni, partecipa all’evento per farsi pubblicità da dirottare sui suoi canali social e sul suo sito web (associato a diversi shop online) e per accrescere l’influenza del suo profilo Instagram che, al momento, conta appena 3500 followers.