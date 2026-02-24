Testo e significato di “Emigrato (Italiano)” di Welo, il jingle ufficiale di Sanremo 2026

Dopo la promessa durante la serata di Sarà Sanremo, Welo ha pubblicato il jingle di Sanremo 2026 “Emigrato (Italiano). Qui il testo e il significato della canzone.

Welo, Sanremo 2026

La promessa era arrivata sul palco di Sarà Sanremo 2025, quando la sfida tra Welo, nome d'arte di Manuel Mariano, e Angelica Bove, la seconda si era aggiudicata la vittoria con "Mattone". In quel momento, Carlo Conti ha deciso comunque di premiare Welo, chiedendogli di trasformare la sua "Emigrato" nel jingle di Sanremo 2026: un destino comune a quello capitato l'anno scorso a Gabry Ponte con il singolo "Tutta l'Italia". Qui il testo e il significato di "Emigrato (Italiano)", il jingle di Sanremo 2026.

Il testo di Emigrato (Italiano), la sigla di Sanremo 2026

Emigrato, perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato

Emigrato, perché l'impiegato è figli di chi fa, non dico altro

Emigrato, disgraziato, la galera non l'ha mai cambiato

Una donna del Mediterraneo, i nostri valori non sono mai in palio

Vieni da noi, che balli la salsa

Scagli la pietra chi pecca

Tutti abbiamo la pancia

Comunque mi hai fatto cilecca

Milano, ci pagano bene

Nel Salento ci pagano poco

Ma i soldi non sono importanti

Ci vediamo al solito posto

Emigrato, disgraziato, sfaticato

Sono questo, sottoscrivo, punto e a capo

Lavorare non mi va, resto in piazza, na-na-na

Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità

Devi scappare da qua

Dicono: "Nasci, cresci e muori"

E come è bello il mare fuori

Persino il cielo piange, tu portami su Marte

Perché da qui

Devo emigrarе, brother

Non mi metto in posa

Bevo solo vino buono

Sai chе mi ha insegnato nonna?

(Uno) Varie tradizioni

(Due) Zero tradimenti

Noi giriamo sui trattori

Mica stiamo a fare trading

Eh-oh

Al mio paese è routine il lavoro in nero

Ma puoi dichiarare per ridarli indietro

Qui è la normalità

C'è chi spera in qualcosa, che qualcosa non si sa

Emigrato, disgraziato, sfaticato

Sono questo, sottoscrivo, punto e a capo

Lavorare non mi va, resto in piazza, na-na-na

Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità

Devi scappare da qua

Dicono: "Nasci, cresci e muori"

E come è bello il mare fuori

Persino il cielo piange, tu portami su Marte

Perché da qui

Devo emigrare, pa-pa-pa

Lontano dagli alligatori, pa-pa-pa

Dicono: "Devi andare fuori"

Mai più stare in disparte, tu portami su Marte

Perché da qui

Devo emigrare, pa-pa-pa

C'è chi fa anche due o tre lavori, pa-pa-pa

Dicono devi andare fuori, sempre fuori

Terra asciutta sarà un prato, come fiori

Il significato di Emigrato (Italiano), la sigla di Sanremo 2026

"Emigrato (Italiano)" è il brano di Welo, diventato il jingle di Sanremo 2026. Il brano è stato prodotto da Nathys, nome d'arte di Anthony Calicchio, e Chef P, aka Pietro Miano. Il brano è stato scritto in collaborazione con Fabio Campedelli e Francesco D'Agostino. Il significato della canzone può essere riassunto proprio nei primi passaggi del brano, in cui l'autore denuncia le condizioni del sud Italia dove lo "stato è sempre assente, ingiustificato". Nei passaggi successivi Welo sottolinea la distanza d'opportunità tra nord e sud Italia, cantando: "Milano, ci pagano bene, nel Salento ci pagano poco". Successivamente vengono indicati alcuni atteggiamenti contraddittori, da "Al mio paese è routine il lavoro in nero, ma puoi dichiarare per ridarli indietro" e "Lavorare non mi va, resto in piazza, na-na-na, poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità". Un'esortazione continua a lasciare la propria terra, anche in maniera ironica, che si conclude con "Dicono devi andare fuori, sempre fuori, terra asciutta sarà un prato, come fiori".