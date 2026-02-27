Simona Guatieri a Sanremo con la stampella: il dettaglio che non sfugge mentre il divorzio da Keita Baldè si avvicina

Simona Guatieri all’Opening Gala di Sanremo 2026: sorrisi e stampella sul red carpet mentre è ormai imminente il divorzio da Keita Baldè dopo il caso “Wanda Nara”.

Simona Guatieri ha catalizzato l'attenzione dei fotografi a Sanremo, nell'ambito dell'Opening Gala. Non solo per il look total black con spacchi calibrati e gioielleria essenziale, ma soprattutto per quel particolare che nessuno si aspettava: una stampella. È un'apparizione che suscita qualche domanda. Perché, nonostante il momento, Simona Guatier sfila, sorride e posa. E soprattutto non lascia nessuna dichiarazione sul divorzio ormai imminente da Keita Baldé.

Ma la stampella c'è, visibile accanto a un portamento che non tradisce incertezze. Infortunio recente? Strascico di qualche problema fisico? Le ipotesi si rincorrono già nei gruppi WhatsApp dei giornalisti accreditati e nei commenti social, ma lei non concede appigli. Un punto in più considerando il momento. Il divorzio dal calciatore ex Lazio, attualmente al Monza, è questione di pochi giorni dopo mesi di silenzi, indiscrezioni e qualche foto cancellata dai profili Instagram.

Nessuna allusione alla rottura con Baldé

Fanpage.it apprende che chi l'ha incrociata nelle ore precedenti al gala parla di una donna concentrata, presente ma non disponibile a conversazioni sul privato. Nessuna allusione alla rottura, nessun messaggio criptico sui social. Solo quella scelta di esserci, a Sanremo, in un momento in cui sarebbe stato comprensibile anche il passo indietro.

Il red carpet dell'Opening Gala organizzato da The Code diventa così il palcoscenico di una ripartenza silenziosa ma netta. Simona c'è, nonostante tutto. "Ho tentato di cancellare l’ombra di Wanda Nara e del caos che mi ha soffocato per anni. Ho rialzato al testa. Sono stata gentile nei confronti del padre dei miei figli, l’ho anche giustificato, dicendo che un momento di debolezza capita", disse. Ora basta, però. E dunque la stampella può essere un incidente di percorso o una metafora involontaria di un anno complicato, ma il messaggio arriva chiaro: la vita continua, il Festival anche.