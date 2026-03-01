Sanremo 2026, l’analisi del voto: Sayf trionfa al televoto, come ha fatto Sal Da Vinci a vincere il Festival

Dall’analisi del voto di Sanremo 2026 emerge una forte divergenza tra le preferenze del pubblico e quelle dei critici: se Sayf ha sbaragliato la concorrenza nell’ultimo televoto della finalissima e Fulminacci è stato il preferito della Sala Stampa, a spuntarla nel computo totale è Sal Da Vinci. Ecco i dati di tutte le serate.

I dati ufficiali del Festival di Sanremo 2026 svelano una competizione decisa proprio all'ultimo respiro, segnata da una forte divergenza tra le preferenze del pubblico e quelle dei critici. Se Sayf ha sbaragliato la concorrenza nell'ultimo televoto della finale e Fulminacci è stato il preferito della Sala Stampa, a spuntarla nel computo totale è Sal Da Vinci. Ecco l'analisi del voto per ogni serata.

L'analisi del voto della prima Serata: Fulminacci e Brancale i preferiti, ultimo Luchè

In apertura di Festival, con il voto esclusivo della Giuria della Sala Stampa, TV e Web, sono emersi subito i favoriti degli addetti ai lavori. Serena Brancale si è piazzata al primo posto, seguita immediatamente da Fulminacci, confermando il forte appeal del cantautore romano sulla giuria tecnica fin dalle prime battute. In questa fase, Sal Da Vinci occupava la sesta posizione, mentre Sayf era fermo alla decima. Ultimo posto per Luchè.

Seconda e Terza Serata: l’ascesa di Sal Da Vinci e il boom di Nayt

Con l'ingresso del televoto, gli equilibri sono cambiati radicalmente. Nella seconda serata, Nayt è stato il più votato dal pubblico con il 13,9442%. Tuttavia, è nella terza serata che è esploso il fenomeno Sal Da Vinci: il cantante ha dominato il televoto con il 20,8764%, staccando nettamente Arisa e Sayf. Questo massiccio supporto da parte del pubblico gli ha permesso di balzare in testa alla classifica congiunta delle prime tre serate.

Quarta Serata: Ditonellapiaga vince i duetti

La serata delle cover ha visto il trionfo di Ditonellapiaga con TonyPiTony al Televoto con il 14,4996%. La Sala Stampa ha invece preferito l'esibizione di Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma. Fulminacci, pur restando tra i preferiti della critica, ha faticato nel voto popolare durante questa fase, fermandosi al 2,88% delle preferenze dei telespettatori. Ultimo posto per Patty Pravo nella classifica congiunta, mentre Sal Da Vinci (con Michele Zarrillo) si è stabilito al sesto posto.

La Finale: Sayf vince l'ultimo televoto (26,4%)

L'analisi della finale a cinque rivela un colpo di scena: Sayf è stato l'artista più votato dai telespettatori nello scontro decisivo, superando anche il vincitore Sal Da Vinci. Ecco le percentuali dell'ultimo televoto:

SAYF: 26,4082% SAL DA VINCI: 23,5614% ARISA: 19,2341% DITONELLAPIAGA: 18,9398% FEDEZ & MASINI: 11,8565%

Come ha fatto Sal Da Vinci ad avere la meglio?

Nonostante Sayf fosse il più votato nell'ultimo scontro diretto al televoto con il 26,4082%, Sal Da Vinci ha conquistato il Festival grazie ai risultati accumulati durante la settimana. L'artista napoletano è infatti arrivato alla serata finale occupando già il primo posto della classifica generale provvisoria. Nell'ultima fase della serata di sabato, pur piazzandosi secondo dietro Sayf nelle preferenze del pubblico (23,56% contro 26,40%) , ha ottenuto un punteggio più equilibrato tra le diverse giurie. È stata proprio la combinazione tra l'esito della fase finale e i risultati complessivi delle votazioni precedenti a permettergli di chiudere con il 22,1725%, superando per un soffio il 21,8842% del rapper.