Sanremo 2026, la top 5 della seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 svela una nuova classifica tra i Big, quella che riguarda i 15 concorrenti che si sono esibiti nell'appuntamento di mercoledì 25 febbraio. Al termine della serata Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Achille Lauro e Lillo Petrolo, hanno svelato la classifica dei 15 artisti, basata sul voto combinato tra televoto e giuria della sala stampa. La classifica, esattamente come accaduto nella prima serata, mostra solo i primi cinque classificati, ancora una volta in ordine casuale, esattamente come era accaduto per la serata di apertura.

Nella seconda vota il pubblico da casa con il televoto – i codici rispettano l’ordine di uscita degli artisti sul palco – e la giuria delle radio. Ogni utente da casa potrà esprimersi non più di tre volte, criterio che varrà per seconda terza e quinta serata, ma non per il momento della cinquina finale, quando sarà concesso un solo voto da casa per persona. Lo stesso meccanismo di voto varrà per terza serata del giovedì, mentre quella delle cover del venerdì è esclusa dal conteggio finale per l'elezione del vincitore o vincitrice di questa edizione. La classifica finale di questa edizione di Sanremo sarà quindi il risultato di tutti i voti delle 4 serate. Questa la classifica dopo la seconda serata di Sanremo:

Tommaso Paradiso

LDA e Aka7

Nayt

Fedez e Masini

Ermal Meta