Renzo Arbore su Sanremo 2026: “A Carlo Conti voto 8, sono preoccupato per l’anno prossimo”

Renzo Arbore ha commentato questa edizione del Festival di Sanremo 2026: “Non mi dispiace. i festival si fanno con quello che passa il convento, Carlo Conti ha visto quello che offriva il mercato e lo ha preso”. Poi la preoccupazione sulla prossima edizione: “Difficile trovare un altro come lui”.

Renzo Arbore commenta il Festival di Sanremo 2026. Il cantautore e conduttore, secondo classificato nel 1986 con il brano Il Clarinetto, ha raccontato cosa pensa della 76esima edizione della kermesse, dal lavoro di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico ai 30 brani in gara, senza dimenticare di guardare al futuro. Quanto alla sua presenza: "Gianni Rivera mi propose di condurlo e gli dissi no".

Cosa pensa Renzo Arbore del Festival di Sanremo 2026

Renzo Arbore, intervistato da Il Secolo XIX, ha "promosso" questa edizione di Sanremo e il lavoro di selezione fatto da Carlo Conti: "Devo dire la verità, non mi dispiace. Certo, i festival si fanno con quello che passa il convento. Carlo Conti ha visto quello che offriva il mercato e lo ha preso". Il cantautore e conduttore è convinto che il Festival vada "per annate", un meccanismo che conosce da vicino: "È una cosa che conosco bene perché riguarda anche i jazzisti e in questo caso i comici. Che oggi, generalmente, non sono tutti di livello altissimo".

Quanto ai brani in gara: "Purtroppo molte canzoni non si ricorderanno. Ma questo succede tutto l’anno. E a me piace esattamente il contrario. Mi mancano eccome le canzoni di ieri. Rimpiango le sempreverdi. Sanremo è un po’ lo specchio degli italiani, che mediamente sono meglio di tante stelle straniere".

"Sono preoccupato per il prossimo Festival"

La 76esima edizione di Sanremo non è ancora finita, ma Enzo Arbore guarda già al futuro: "Sono preoccupato dell'anno prossimo". Carlo Conti ha già annunciato che non tornerà come conduttore e direttore artistico nel 2027 e, al suo posto, uno dei nomi più probabili è quello di Stefano De Martino. "Credo che sia difficile trovare un altro come Carlo Conti, che si interessa per dodici mesi a quello che agita il mondo discografico. E poi se ne esce con una selezione come quella di questi giorni. Gli do un 8″, ha spiegato Arbore. Quanto al conduttore di Affari Tuoi: "D'accordo, presentatori ce ne sono, però la direzione artistica è il ruolo più difficile a bisogna esserne all'altezza".