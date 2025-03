video suggerito

Oscar 2025, Anora è il miglior film: cast, trama e dove vederlo in streaming A vincere il premio Oscar 2025 come miglior film è stato Anora di Sean Baker, rispettando le previsioni delle ultime settimane. Tra i candidati anche The Brutalist ed Emilia Perez che hanno guadagnato statuetta nella categoria miglior attore protagonista e migliore attrice non protagonista. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da sinistra: il produttore Alex Coco, il regista Sean Baker e la produttrice Samantha Quan

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anora ha vinto come miglior film alle 97esima edizione degli Oscar, che si è tenuta nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2025 al Dolby Theatre di Los Angeles. A ritirare il premio il regista Sean Baker. Con lui i produttori Alex Coco e Samantha Quan (moglie del regista). Tra i titoli in lizza anche diversi di cui si è parlato molto nei mesi precedenti alla consegna delle statuette: il biopic su Bob Dylan A Complete Unknown; il thriller ecclesiastico Conclave; il visionario Dune – Parte 2; il music drama Emilia Perez; I’m Still Here; Nickel Boys; il beauty horror The Substance e il fantastico Wicked.

La trama di Anora

Il film diretto da Sean Baker racconta la storia di Anora, detta Ani (Mikey Madison), ragazza di 23 anni che lavora come sex worker in uno strip club di Manhattan, a New York. Sulla sua strada compare, una sera, Vanja Zacharov (Mark Ejdelstejn), figlio di un oligarca russo che, per appagare i suoi capricci, le offre 15mila dollari per una settimana in cui lei dovrà essere la sua ragazza. Lei accetta. La complicità tra loro è talmente immediata che finiscono per sposarsi a Las Vegas, ma la faccenda si complica, poiché la famiglia di lui è contraria a questa unione e farà di tutto per separarli.

Il cast del miglior film agli Oscar 2025

Di seguito, gli attori che hanno interpretato i ruoli principali nel film Anora:

Mikey Madison: Anora "Ani" Micheeva

Mark Ėjdel'štejn: Ivan "Vanja" Zacharov

Jurij Borisov: Igor'

Karen Karagulian: T'oros

Vače T'ovmasyan: Gaṙnik

Ivy Wolk: Crystal

Luna Sofía Miranda: Lulu

Alena Gurevich: Klara

Lindsey Normington: Diamond

Paul Weissman: Nick

Dar'ja Ekamasova: Galina Zacharova

Aleksej Serebrjakov: Nikolaj Zacharov

Dove vedere Anora in streaming

Il film Anora è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso novembre, ma è tornato disponibile nei cinema dal 20 febbraio. Sarà invece disponibile per la visione in streaming dal 6 marzo 2025 su Amazon Video.