Nel telefono di Michele Bravi: “Il mio sfondo? Il mio cane MariaDeFilippi, tutto attaccato”

Michele Bravi, "nel telefono di" a Sanremo 2026

Michele Bravi ha mostrato il suo cellulare alle telecamere di Fanpage.it per il format "Nel telefono di". Il cantautore, tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con il brano "Prima o poi", ha svelato non solo la sua immagine di sfondo – la sua cagnolina a cui ha dato il nome "MariaDeFilippi" ma anche l'ultimo messaggio scambiato con l'attrice Ilenia Pastorelli e un segno d'affetto nei suoi confronti da parte di Mara Venier.

Michele Bravi e lo sfondo del cellulare: "Il mio cane che si chiama MariaDeFilippi, tutto attaccato"

"Il mio sfondo? Questa è facile, il mio cane che si chiama MariaDeFilippi, tutto attaccato". Comincia così l'intervista a Michele Bravi, che mostra anche l'ultima foto scattata: un'immagine catturata durante il Festival in cui fa il "terzo incomodo" tra la coppia formata da Maria Antonietta e Colombre. Tra le sorprese dell'intervista spicca la presenza di Ilenia Pastorelli, attrice vincitrice del David di Donatello: "Mi ha chiamato e mi fa: ‘Michele, ma ‘sto Sanremo quanto dura? A me pare un mese che stai lì‘", racconta Bravi sorridendo. L'attrice è anche la mittente dell'ultimo messaggio vocale ricevuto dall'artista, pieno di complimenti dopo la performance.

L'ultima ricerca su Google e le parole di Ultimo ai giornalisti a Sanremo 2019

Tra i momenti salienti c'è sicuramente il segmento sull'ultima ricerca effettuata sul web: "parole di Ultimo sfogo in sala stampa". Michele Bravi ha infatti confessato che gli sarebbe piaciuto presentarsi davanti ai giornalisti con una base musicale drammatica e recitare, parafrasandole per l'occasione, le famose frasi pronunciate dal cantautore romano in conferenza stampa a Sanremo 2019: "Voi avete solo ‘sta settimana per rompere". Bravi ha difeso la bontà dell'intuizione, ammettendo però subito dopo: "Però (il mio staff) me l'ha cannata. Durante la mia conferenza sarebbe stata divertentissima, il mondo non mi capisce ancora (ride, n.d.r.)".

Il gruppo Whatsapp più utilizzato: "Quello della famiglia: Tutti bravi con il culo degli altri"

Si passa poi al numero di telefono più famoso salvato in rubrica: Bravi non esita e nomina la cantante e attrice premio Oscar Marion Cotillard. I due artisti hanno infatti lavorato insieme sul set del film "Roma elastica" del regista Bertrand Mandico e, da allora, sono rimasti in stretto contatto. L'intervista si conclude con una panoramica sui gruppi WhatsApp del cantautore. Il più importante è quello con la sua famiglia, intitolato "Tutti bravi con il culo degli altri".