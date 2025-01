video suggerito

Mahmood: “Sanremo 2025? Ho pensato di non essere in grado di condurlo. Per i duetti apprezzo Blanco e Chiello” A due settimane da Sanremo 2025, Mahmood ha spiegato cosa l’ha spinto a accettare il ruolo di co-conduttore per la serata dei duetti: “Ho pensato di non esserne in grado, perché non l’ho mai fatto prima”. E su Carlo Conti: “Mi ha detto che devo solo essere me stesso, devo essere spontaneo”. Immancabile il riferimento a Blanco e Chiello, con cui ha già collaborato artisticamente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Mahmood condurrà Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti. Per il cantante, che il Festival l'ha vinto due volte con Soldi e Brividi (insieme a Blanco), quella di quest'anno sarà una vera e propria prova di forza. A dichiararlo è stato lui stesso in un'intervista a Vanity Fair registrata insieme a Ornella Vanoni, nel corso della quale ha spiegato cosa l'ha spinto ad accettare la proposta e cimentarsi in qualcosa di totalmente nuovo per lui.

Le parole di Mahmood sulla conduzione di Sanremo 2025

Mahmood ha spiegato perché ha accettato di andare al Festival come co-conduttore. "Ho fatto un pranzo, un giorno, con Carlo Conti. C’erano con me il mio manager e mia madre. A un certo punto Carlo mi chiede se mi piacerebbe condurlo con lui. La mia prima reazione è stata: non sono in grado, perché non l’ho mai fatto prima. E lui: devi solo essere te stesso, devi essere spontaneo", ha spiegato il cantante. Per poi aggiungere: "Ecco, diciamo che essere spontaneo è una cosa che mi riesce bene". A domanda diretta su cosa ne pensi della censura sulle canzoni con testi misogini e sessisti, Mahmood ha risposto deciso: "Non pensi che il compito dell’educazione sia della scuola, dello Stato, delle famiglie? Gli artisti, invece, hanno il dovere di rappresentare il vero, la loro esperienza, il loro vissuto. Non si può censurare il racconto del vero".

Gli apprezzamenti su Chiello e Blanco

Il cantante, che l'anno scorso al Festival aveva partecipato con il brano Tuta Gold, ha poi espresso un apprezzamento per due artisti che parteciperanno a Sanremo nella serata dei duetti, che lui stesso condurrà: "Un nome che mi piace molto? Chiello, che si esibirà al Festival insieme a Rose Villain nella serata dei duetti. Ci darà grandi soddisfazioni. Ho scritto un pezzo con lui. E ovviamente ammiro molto anche Blanco". Con Blanco, nel 2022 Mahmood aveva vinto l'edizione 2022 del Festival con il brano Brividi, scritto da loro insieme a Michelangelo.