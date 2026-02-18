Luca Argentero a Sanremo 2026, Carlo Conti fa chiarezza e svela l’attore se ci sarà: “Non ho segreti”

Carlo Conti ha fatto chiarezza sulla presunta partecipazione di Luca Argentero come ospite al Festival di Sanremo 2026. L’attore aveva spiegato di essere stato contattato per “sondare una disponibilità” e poi nessuna notizia. Ecco quale è la verità.

Carlo Conti ha fatto chiarezza sul "caso Luca Argentero" al Festival di Sanremo 2026. Nelle ultime settimane sui social e sul web era circolata con sempre più insistenza l'indiscrezione secondo cui l'attore, volto di Doc- Nelle tue mani e della serie Motorvalley, sarebbe stato ospite di una serata della prossima edizione della kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio. Un gossip che il diretto interessato aveva commentato in più occasioni, come a Fanpage.it o ospite del programma di Geppi Cucciari, precisando di essere stato "ghostato" e di aver ricevuto una chiamata solamente in via esplorativa, senza nessuna conferma.

A intervenire per spiegare quale sia davvero la situazione è stato lo stesso conduttore, intervistato dal settimanale Chi. Conti ha spiegato di aver parlato con Argentero il 14 febbraio e di aver chiarito ogni malinteso: "C'è stato un piccolo equivoco: credo che dovesse venire per lanciare la nuova stagione di Doc, che doveva partire a marzo. Poi invece la serie è stata spostata a ottobre, quindi è saltato quel momento di promozione. Probabilmente non glielo avevano spiegato". Nessun ritorno sul palco dell'Ariston per Argentero, ma una presenza che sarebbe stata legata alla promozione della nuova stagione di Doc- Nelle tue mani, inizialmente prevista per marzo e poi rimandata all'autunno 2026. Il direttore artistico ha ribadito di non avere segreti e di fare tutto con la massima trasparenza: "Non ci sono segreti, ogni cosa che faccio ha il suo perché, ha una risposta".

Proprio nel corso di una recente intervista con Fanpage.it, Luca Argentero aveva parlato del ‘caso Sanremo', spiegando di essere stato contattato solamente per "sondare una disponibilità", che poi non era mai arrivato. "Colgo l'occasione per dire che non ne ho idea, anzi, mi piacerebbe saperlo. Carlo Conti non mi ha chiamato personalmente, è un po' strano questo equivoco che continua a crearsi", aveva spiegato.