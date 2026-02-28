Laura Pausini e il tema della pace a Sanremo: “Fai differenza tra le guerre?”, il botta e risposta con Fanpage.it

Nella conferenza stampa di sabato 28 febbraio, Fanpage.it ha chiesto a Laura Pausini spiegazioni su come sia stato affrontato il tema della pace a Sanremo. ed è nato un momento di botta e risposta. “Ha bisogno di un messaggio corto e semplice. Fai differenza tra una guerra e l’altra?”, ha chiesto la co-conduttrice.

Botta e risposta tra Laura Pausini e Fanpage.it sul tema della pace a Sanremo 2026. Durante la conferenza stampa che precede la finale, sabato 28 febbraio, Francesco Raiola ha chiesto alla co-conduttrice alcune spiegazioni su come sia stato affrontato l'argomento e, dopo la domanda, è nato un momento di dibattito.

Il botta e risposta sulla pace tra Laura Pasun

In conferenza stampa Fanpage.it ha chiesto a Conti e Pausini: "Avete detto ‘Vogliamo la pace, basta con le guerre', lo sappiamo che volete la pace, ma non contestualizzate mai". L'obbiettivo della domanda era chiedere spiegazioni riguardo alle modalità con cui è stato affrontato al Festival questo tema, oggi più che mai attuale.

A prendere parola è stata la cantante è co-conduttrice: "Parliamo di un pubblico vario, ha bisogno di un messaggio corto e semplice. Mia figlia, dopo che abbiamo cantato Heal the world, ha detto che è orgogliosa che io abbia parlato della pace. Ho pensato che lei rappresentasse gli adolescenti a cui, attraverso questa canzone, è arrivato il messaggio di pace". E ha concluso con una domanda diretta a Fanpage.it: "Non ho capito perché non ti è piaciuta l'idea di parlare di tutte le guerre, fai differenza tra una guerra e l'altra?".

La risposta di Fanpage.it a Laura Pausini

Francesco Raiola ha risposto a Pausini ribadendo quanto possa essere semplicistico ridurre il discorso a ‘voglio la pace nel mondo' e affrontarlo solamente in questi termini. "Finché sarò sempre la cantante italiana che è andata in Sudamerica, quello che farò non vi basterà mai", ha concluso Pausini, prima che la parola passasse a un altro giornalista.