Laura Pausini a Grignani dopo la frecciatina a Sanremo: “Il mio numero ce l’ha, non è cambiato”

“Il mio numero ce l’ha, non l’ho cambiato”. Così Laura Pausini ha risposto alla frecciatina che Gianluca Grignani le ha lanciato sul palco dell’Ariston, durante la serata delle cover di Sanremo. Tra loro i rapporti non sono sereni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Laura Pausini ha risposto a Gianluca Grignani. Il cantante, ospite della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, aveva lanciato una frecciatina alla co-conduttrice, con cui non sarebbe in buoni rapporti. "Con i fiori c'è anche il suo numero? Così la chiamo", aveva commentato quando Carlo Conti gli aveva dato il bouquet di fiori.

Pausini ha scelto di rispondere al commento di Grignani nel corso della conferenza stampa di questa mattina, sabato 28 febbraio, alla vigilia della finale del Festival. Rispondendo alla domanda di un giornalista, ha detto: "Il numero ce l'ha, non l'ho mai cambiato. Sono qua, sono una cantante, canto canzoni e cerco di fare del mio meglio". La co-conduttrice non è quindi caduta nella ‘provocazione' del cantante, che la scorsa estate l'ha diffidata accusandola di aver cambiato alcune parti del suo brano La mia storia tra le dita senza avvisarlo.

Durante la serata delle cover di venerdì, Pausini ha presentato Gianluca Grignani, che ha duettato con Luché, ma non era presente nel tradizionale momento della consegna dei fiori. I due artisti, quindi, non si sarebbero davvero incontrati sul palco. Il motivo delle tensioni tra loro risale alla scorsa estate, quando è nata una polemica intorno al brano La mia storia tra le dita, che la cantante ha incluso nel suo ultimo album Io Canto 2. Pausini ha spiegato di aver avvertito il collega della sua intenzione, mentre Grignani sostiene di non essere stato informato. Per questo motivo ha scelto di diffidarla e l'ha accusata di aver modificato il testo nella sua versione spagnola, portoghese e francese, stravolgendone così il senso."Questa storia sta diventando ridicola", aveva infine detto Pausini chiudendo-almeno fino a questo momento- l'argomento.