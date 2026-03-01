La scaletta di Domenica In: orario di inizio e i cantanti di Sanremo 2026
Come di consueto Mara Venier conduce la puntata speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston per raccontare il Festival di Sanremo 2026. I 30 cantanti in gara arriveranno nel salotto televisivo della zia della Tv per cantare, per rispondere alle domande dei giornalisti e personaggi dello spettacolo presenti in puntata. Tra i più attesi, certamente, Sal Da Vinci, Fedez e Marco Masini, Arisa e ancora Ditonellapiaga. Oltre ai delusi dalla classifica, come Ermal Meta, Serena Brancale.
La scaletta dei cantanti di Sanremo 2026 Domenica In
La scaletta dei cantanti di Sanremo 2026 ospiti a Domenica In non è stata ancora ufficializzata ma, come ogni anno, dovrebbe rispettare la classifica finale. Potrebbero, però, esserci delle variazioni:
- Sal Da Vinci
- Sayf
- Ditonellapiaga
- Arisa
- Fedez e Masini
- Nayt
- Fulminacci
- Ermal Meta
- Serena Brancale
- Tommaso Paradiso
- LDA e Aka7even
- Luché
- Bambole di Pezza
- Levante
- J-Ax
- Tredici Pietro
- Samurai Jay
- Raf
- Malika Ayane
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta & Colombre
- Michele Bravi
- Francesco Renga
- Patty Pravo
- Chiello
- Elettra Lamborghini
- Dargen D'Amico
- Leo Gassmann
- Mara Sattei
- Eddie Brock
A che ora inizia e finisce oggi Domenica In
La puntata speciale di Domenica In incentrata sul Festival di Sanremo ha inizio alle ore 14 su Rai1 e Rai Italia e terminerà la diretta alle ore 20. Tra gli ospiti presenti in studio sono stati annunciati: la co-conduttrice dell'ultima serata Giorgia Cardinaletti, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e tanti altri tra giornalisti e protagonisti della tv. Non mancheranno, ovviamente, le interviste di Mara Venier ai suoi ospiti che, quindi, racconteranno come hanno vissuto l'esperienza sanremese e quali saranno i prossimi progetti dopo la partecipazione al Festival.