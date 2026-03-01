La scaletta di Domenica In: orario di inizio e i cantanti di Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come di consueto Mara Venier conduce la puntata speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston per raccontare il Festival di Sanremo 2026. I 30 cantanti in gara arriveranno nel salotto televisivo della zia della Tv per cantare, per rispondere alle domande dei giornalisti e personaggi dello spettacolo presenti in puntata. Tra i più attesi, certamente, Sal Da Vinci, Fedez e Marco Masini, Arisa e ancora Ditonellapiaga. Oltre ai delusi dalla classifica, come Ermal Meta, Serena Brancale.

La scaletta dei cantanti di Sanremo 2026 Domenica In

La scaletta dei cantanti di Sanremo 2026 ospiti a Domenica In non è stata ancora ufficializzata ma, come ogni anno, dovrebbe rispettare la classifica finale. Potrebbero, però, esserci delle variazioni:

Sal Da Vinci

Sayf

Ditonellapiaga

Arisa

Fedez e Masini

Nayt

Fulminacci

Ermal Meta

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

LDA e Aka7even

Luché

Bambole di Pezza

Levante

J-Ax

Tredici Pietro

Samurai Jay

Raf

Malika Ayane

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Michele Bravi

Francesco Renga

Patty Pravo

Chiello

Elettra Lamborghini

Dargen D'Amico

Leo Gassmann

Mara Sattei

Eddie Brock

A che ora inizia e finisce oggi Domenica In

La puntata speciale di Domenica In incentrata sul Festival di Sanremo ha inizio alle ore 14 su Rai1 e Rai Italia e terminerà la diretta alle ore 20. Tra gli ospiti presenti in studio sono stati annunciati: la co-conduttrice dell'ultima serata Giorgia Cardinaletti, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e tanti altri tra giornalisti e protagonisti della tv. Non mancheranno, ovviamente, le interviste di Mara Venier ai suoi ospiti che, quindi, racconteranno come hanno vissuto l'esperienza sanremese e quali saranno i prossimi progetti dopo la partecipazione al Festival.