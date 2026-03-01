Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

La scaletta di Domenica In: orario di inizio e i cantanti di Sanremo 2026

Domenica 1 marzo alle ore 14 va in onda su Rai1 la puntata speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. I 30 Big di Sanremo si alterneranno sul palco per cantare, con i commenti dei giornalisti del settore e tantissimi ospiti per un confronto diretto. Ecco la scaletta.
A cura di Ilaria Costabile
Come di consueto Mara Venier conduce la puntata speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston per raccontare il Festival di Sanremo 2026. I 30 cantanti in gara arriveranno nel salotto televisivo della zia della Tv per cantare, per rispondere alle domande dei giornalisti e personaggi dello spettacolo presenti in puntata. Tra i più attesi, certamente, Sal Da Vinci, Fedez e Marco Masini, Arisa e ancora Ditonellapiaga. Oltre ai delusi dalla classifica, come Ermal Meta, Serena Brancale.

La scaletta dei cantanti di Sanremo 2026 Domenica In

La scaletta dei cantanti di Sanremo 2026 ospiti a Domenica In non è stata ancora ufficializzata ma, come ogni anno, dovrebbe rispettare la classifica finale. Potrebbero, però, esserci delle variazioni:

  • Sal Da Vinci
  • Sayf
  • Ditonellapiaga
  • Arisa
  • Fedez e Masini
  • Nayt
  • Fulminacci
  • Ermal Meta
  • Serena Brancale
  •  Tommaso Paradiso
  • LDA e Aka7even
  • Luché
  • Bambole di Pezza
  • Levante
  • J-Ax
  • Tredici Pietro
  • Samurai Jay
  • Raf
  • Malika Ayane
  • Enrico Nigiotti
  • Maria Antonietta & Colombre
  • Michele Bravi
  • Francesco Renga
  • Patty Pravo
  • Chiello
  • Elettra Lamborghini
  • Dargen D'Amico
  • Leo Gassmann
  • Mara Sattei
  • Eddie Brock

A che ora inizia e finisce oggi Domenica In

La puntata speciale di Domenica In incentrata sul Festival di Sanremo ha inizio alle ore 14 su Rai1 e Rai Italia e terminerà la diretta alle ore 20. Tra gli ospiti presenti in studio sono stati annunciati: la co-conduttrice dell'ultima serata Giorgia Cardinaletti, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e tanti altri tra giornalisti e protagonisti della tv. Non mancheranno, ovviamente, le interviste di Mara Venier ai suoi ospiti che, quindi, racconteranno come hanno vissuto l'esperienza sanremese e quali saranno i prossimi progetti dopo la partecipazione al Festival.

