“La premier Meloni alla serata d’apertura di Sanremo 2026”, sarebbe la prima volta nella storia del Festival

È possibile che la premier Giorgia Meloni, nella serata d’apertura di Sanremo 2026, possa essere seduta in prima fila all’Ariston. Si tratta di un’ipotesi, anche piuttosto quotata, ma ci sono ancora delle riserve sulla sua possibile partecipazione che, tra l’altro, rappresenterebbe un unicum nella storia del Festival.

La Premier Meloni starebbe valutando l'ipotesi di presenziare alla prima serata del Festival di Sanremo. Sarebbe un evento più unico che raro, visto che prima d'ora mai nessun presidente del Consiglio è mai stato ospite all'Ariston, quanto meno non è mai apparso in video. Quest'anno, invece, potrebbe esserci un'inversione di tendenza, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere una conferma, poiché sul tavolo ci sono alcune questioni ancora da definire.

L'ipotesi della presenza a Sanremo legata al possibile viaggio a Kiev della premier

La serata in questione sarebbe quella di apertura, il 24 febbraio, quando Giorgia Meloni, secondo quanto riportato da La Stampa, potrebbe apparire seduta in prima fila a godersi il Festival della canzone italiana. Un'ipotesi che sembrerebbe piuttosto concreta, ma sulla quale ci sono ancora delle riserve. Innanzitutto, la premier avrebbe valutato la possibilità di volare a Kiev, nel giorno dell'anniversario dell'invasione russa, ma questa decisione è in realtà subordinata all'andamento dei negoziati di pace di Ginevra, sperando che ci sia una condizione "meno critica di quella attuale".

La strategia di Giorgia Meloni

Nel frattempo, però, secondo il quotidiano, sarebbero in corso delle interlocuzioni tra Palazzo Chigi e l'organizzazione del Festival per organizzare il dispositivo di sicurezza per la presenza della premier. È probabile, infatti, che Meloni possa scegliere di accomodarsi in platea e, tra l'altro, si tratterebbe di una strategia ben pensata. L'obiettivo, come si legge su La Stampa, sarebbe quello di "intercettare un pubblico diverso" da quello a cui è abituata a rivolgersi tramite messaggi video e che, quindi, possa essere un "potenziale ago della bilancia per il referendum sulla separazione delle carriere".

La prima volta di un Presidente del Consiglio a Sanremo

Come anticipato, non ci sono mai stati precedenti di questo tipo. L'unico esponente politico inquadrato dalle telecamere dell'Ariston è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 2023 e anche in quel caso si trattò della prima volta in anni e anni di Festival. Neanche una personalità come quella di Silvio Berlusconi, negli anni in cui è stato alla presidenza del Consiglio è mai stato davvero ospite a Sanremo, ma nel 1995 fece un collegamento telefonico in una trasmissione televisiva collegata alla kermesse.