La frase di Laura Pausini a Carlo Conti sul palco di Sanremo, perché ha detto “che cavolo stai dicendo Willis?”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le citazioni non sempre sono colte e non sempre vengono colte. Sarà capitato a molti di ascoltare Laura Pausini pronunciare la frase "Che cavolo stai dicendo Willis?", rivolgendosi a Carlo Conti sul palco del Festival di Sanremo 2026, nella seconda serata. Una frase che non tutti avranno intercettato, per il riferimento e per il motivo che ha spinto Laura Pausini a pronunciarla.

È successo nel corso della seconda serata di Sanremo, quando la cantante ha rivolto a Conti la frase, rievocando una celebre serie televisiva rimasta nella memoria di tanti telespettatori, ma non proprio recente.

Le parole di Pausini a Carlo Conti

Siamo alla fine della semifinale della gara dei giovani e sta per iniziare la gara tra i Big, quando al momento in cui c'è bisogno di aprire il televoto Laura Pausini interrompe il direttore artistico e gli chiede se può essere lei a pronunciare la fatidica frase: "Vai, cantando", dice Conti. "Eh no, bisogna fare i seri adesso, i cantanti sono altri", dice Pausini, con il direttore artistico che la stuzzica chiedendole: "Ah non canti stasera?. Si riferisce naturalmente all'esibizione prevista per la serata con Achille Lauro. Quindi Pausini, per scherzare, si rivolge a Conti e gli dice: "Che cavolo stai dicendo Willis?".

Il mio amico Arnold, la serie statunitense

Il riferimento è, per chi non lo conoscesse, a "Il mio amico Arnold", serie televisiva statunitense con protagonista l'attore Gary Coleman nei panni di Arnold, che pronunciava proprio questa frase rivolgendosi a un altro dei protagonisti della serie. In Italia è andata in onda a partire dal 1980 su televisioni private locali e successivamente a livello nazionale su Canale 5 e Italia 1. Sono stati in molti a chiedersi, nei minuti successivi alla frase pronunciata da Pausini, da dove provenissero quelle parole pronunciate, col sorriso, dall'artista.